Truffa Ateneo | rettore autorizzò spesa

Truffa all'ateneo di Foggia per fondi alla ricerca. Tra i 21 indagati anche il rettore : Presunte irregolarità nella rendicontazione di progetti finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria Le ipotesi di reato sono concorso in Truffa e abuso d'ufficio. L'inchiesta era partita d alla denuncia di due professori della facoltà

I prof dell'ateneo fantasma : «Truffa scoperta in chat. Danni anche a noi» : I sigilli alle porte. Scoperti per caso. «Nessuna comunicazione ufficiale di Unipolisi». Così i docenti hanno appreso della chiusura dell'università «fantasma» del Canton Grigioni in cui insegnavano . ...