Trono Over | ultime news su Gemma | Giorgio Ida e Riccardo

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Donatella e Tomas. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Donatella che chiedeva a Tomas qualcosa in più dalla loro conoscenza. Donatella, arrivata a 42 anni, desidera un uomo realizzato e pensa che Tomas, dopo due mesi di corteggiamento, non sia stato ancora in grado di darle le sicurezze che sta cercando, lo accusa di essere evasivo e di non aprirsi come lei desidererebbe. Tomas le ...

Uomini e Donne - Trono Over : IDA e RICCARDO - rapporti sempre più tesi? : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne andate in onda di recente su Canale 5, i rapporti tra la dama Ida Platano e il cavaliere RICCARDO Guarnieri sono apparsi sempre più tesi; la nuova discussione, come spesso è capitato nella loro conoscenza, ha visto persino l’intervento di Sossio Aruta… Dopo il raggiungimento di una sorta di “armistizio” con la donna, RICCARDO ha spiegato a Maria De Filippi di nutrire ancora ...

Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.

Trono Over - Donatella offende Tomas e lui se ne va. Gemma Galgani 'pretende' la sedia rossa : Altro che due cuori e una capanna. Al Trono Over va in scena la più brutta delle storie d'amore. Donatella Lopar non è contenta della sua storia con Tomas perché "non ha la macchina". Il cavaliere si ...