Treni speciali per i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo a luglio 2018 | tutte le

optimaitalia

: Treni speciali per i concerti di @LauraPausini al #CircoMassimo a luglio 2018: tutte le promozioni… - OptiMagazine : Treni speciali per i concerti di @LauraPausini al #CircoMassimo a luglio 2018: tutte le promozioni… - lamaricamassaro : #Turismo in #Abruzzo patto d'intesa tra #Trenitalia e locale #DMC Destination Management Company: #treni speciali c… - CarducciPiero : RT @ComuneAvezzano: #Turismo Domani ore 10,30 Sala Conferenze #ComunitàMontagnaMarsicana patto d'intesa tra #Trenitalia e #DmcMarsicaTerrex… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Idialpotranno essere raggiunti in treno. Attraverso le promozioniditalia, sarà infatti possibile accedere ai biglietti a prezzi vantaggiosi, usufruendo dell'offerta Speciale Eventi. Lo sconto del 30% è applicato ale offerte base, quindi sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Per accedere alla promozione basterà seguire le indicazioni presenti a questo link e acquistare il proprio biglietto per partecipare alla prèmiere dialdi Roma. I biglietti per isono già a disposizione per l'acquisto online a tariffa ridotta, così da agevolare e invogliare i fan all'utilizzo dei mezzi pubblici. L'offerta èscritta ai giorni dei duecheha programmato nella Capitale, che lascerà il 22per partire in tour mondiale e tornare ...