Blastingnews

: Tre partecipanti al Grande Fratello in un casale: ecco chi sono - RobertaAmorino : Tre partecipanti al Grande Fratello in un casale: ecco chi sono - diegomartone : ultime dal #SdR18: RT FinanciaLounge: #SdR18 - Il salonerisparmio 2018 sta per volgere al termine: tre giorni di in… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del. La prima puntata del programma andrà in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novità di quest'anno è che non ci sarà la diretta 24 ore su 24, ma si potranno seguire delle brevi dirette sulle reti La 5 e Mediaset Extra. Questa edizione del Gf durerà due mesi, salvo proroghe da parte della produzione, in vista delsuccesso del format televisivo. I principali avvenimenti all'interno della casa più spiata d'Italia saranno commentati in studio da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex gieffini dell'edizione delVip, che si ...