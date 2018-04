Tre Italia | Le offerte con Portabilità da TIM | Vodafone e Virtuali di Aprile 2018

Diretta / Boxe Croatian Knights-Italia Thunder sTreaming video e tv : classifica - orario - risultato (Wsb 2018) : Diretta Croatian Knights Italia Thunder: info streaming video e tv. La franchigia azzurra per la World Series of Boxing 2018 torna sul ring: obbiettivo i play off. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bankitalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimesTre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Bankitalia - rallenta il Pil I trimesTre : 15.18 Nel primo trimestre dell'anno il Pil in Italia sarebbe cresciuto "attorno allo 0,2%", rallentando rispetto al periodo precedente. Lo scrive Bankitalia nel Bollettino economico di aprile. L'istituto ricorda che l'ultimo trimestre 2017 si chiuse in crescita dello 0,3%.La frenata della produzione industriale, prosegue Via Nazionale, si sarebbe accompagnata a un rialzo dell'attività nei servizi,nonostante i segnali meno favorevoli anche per ...

Boxe Croatian Knights-Italia Thunder/ STreaming video e diretta tv - orario e risultato live (Wsb 2018) : diretta Croatian Knights Italia Thunder: info Streaming video e tv. La franchigia azzurra per la World Series of Boxing 2018 torna sul ring: obbiettivo i play off. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Nuoto - Margherita Panziera sTrepitosa : RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata la prima azzurra capace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena ...

Accogliente e accessibile : ecco come nel resto d'Italia vedono il Trentino : TRENTO . In Consiglio provinciale, a Bolzano, è stata presentata un'indagine sulla percezione dell'Alto Adige da parte della popolazione italiana, soprattutto in relazione al vicino Trentino. In ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : come vedere le gare in diretta tv e sTreaming? Programma - orari e tv : l’Italia sfide le big mondiali : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, la Classica per eccellenza della Polvere di Magnesio. Al PalaArrex andrà in scena la consueta sfida tra le migliori Nazionali del Pianeta: spettacolo di altissimo livello, grandi sfumature tecniche, Campionesse in pedana per esibire esercizi unici e irripetibili nel primo grande appuntamento della stagione che porta ai mondiali di Doha. L’Italia ...

Ufo nei cieli italiani - Tre diversi avvistamenti tra Genova - Peschiera e Cosenza. Ecco i video che il Cufom sta analizzando : Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Il primo oggetto non identificato e’ stato avvistato a Genova Rivarolo di notte, mentre il secondo, a Cassola, nel Vicentino, in pieno giorno: un uomo ha visto uno strano oggetto bianco che spostava lentamente. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma anche da altri ...