Trasporti eccezionali - Tutti i segreti di un mezzo molto speciale - VIDEO

quattroruote

: #viabilità #traffico #MB: @StradeAnas @VAIstradeanas comunica CHIUSURA #MilanoLecco stanotte 12/04 ore 21-6 tra… - ProvinciaMB : #viabilità #traffico #MB: @StradeAnas @VAIstradeanas comunica CHIUSURA #MilanoLecco stanotte 12/04 ore 21-6 tra… - Similis_Salerno : Una vera e propria capsula di benessere,una piccola isola di relax perfetta per l’esterno e anche per l’interno. ?… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Considerato il nome del nostro giornale, potremmo sembrare decisamente fuori tema. Sì, perché questa volta, il protagonista del nostroè unche si muove attraverso la bellezza di 176 ruote. Naturalmente siamo lontani anni luce dal concetto di automobile che di solito trattiamo sulle nostre pagine. Ma in fondo, quando si tratta di meccanica, la curiosità pergli appassionati di motori diventa comunque irresistibile. per questo che abbiamo deciso di raccontarvi come nasce e come si gestisce un trasporto eccezionale. Road train lungo 60 metri. Si tratta di un'operazionecomplessa, dove nulla non può essere lasciato al caso, perché i rischi, quando ci sono in ballo mezzi così grandi e pesanti (con un carico altrettanto ingombrante) sono sempre dietro langolo. Per rendersene conto basta accennare a qualche cifra, particolarmente significativa. Il ...