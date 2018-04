Trampolino elastico | Europei 2018 | Flavio Cannone e Costanza Michelini in semifinale

oasport

: Domani inizia l'europeo di trampolino elastico, Junior e Senior per chi fosse curioso qui c'è lo streaming:… - CassaniErmes : Domani inizia l'europeo di trampolino elastico, Junior e Senior per chi fosse curioso qui c'è lo streaming:… - zazoomnews : Trampolino elastico Europei 2018: Hancharou e Hancharova i grandi favoriti a Baku Italia lontana dai vertici -… - OA_Sport : Poche speranze per l'Italia negli Europei di trampolino elastico al via domani -

(Di venerdì 13 aprile 2018) A Baku (Azerbaijan) sono iniziati glidi. In programma le qualificazioni maschili e femminili, i migliori 24 atleti si sono qualificati alle semifinali.INDIVIDUALE (maschile) –si conferma un vero veterano e riesce ad accedere alle semifinali con un punteggio di 108.125 (51.100 per la prima routine e 57.025 per il secondo esercizio). L’azzurro è 17esimo e potrà così tornare sull’attrezzo per cercare un difficile accesso alla finale. Al comando il russo Dmitrii Ushakov (113.450) che precede il favorito bielorusso Uladzislau Hanchaou (112.975), a seguire il tedesco Kyrylo Sonn (111.725) e il russo Mikhail Melnik (111.365). Niente da fare, invece, per Dario Aloi che si ferma in 31esima posizione (105.630, 51.070 e 54.560) a nove decimi dal passaggio del turno.INDIVIDUALE (femminile) – ...