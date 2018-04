Traforo del Monte Bianco | fermato furgone con a bordo esplosivo

Furgone bloccato al Traforo del Monte Bianco : accertamenti per stabilire se materiale esplosivo : Un Furgone proveniente dalla Francia è stato bloccato dalla Polizia al traforo del Monte Bianco . Secondo quanto si apprende, nei successivi controlli sarebbe stato trovato materiale che potrebbe essere dell’ esplosivo . L’autista del Furgone , un soggetto dell’est Europa, sarebbe stato fermato e nei sui confronti sono in corso accertamenti . L’indagine è condotta dalla squadra Mobile di Milano e sarebbe legata ad vicenda di criminalità. ...

Maltempo : riapre ai Tir anche il Traforo del Gran San Bernardo : Dopo lo stop ai Tir dovuto alle forti nevicate in Francia e in Svizzera, la situazione della viabilità ai trafori della Valle d’Aosta torna alla normalità con la riapertura ai mezzi pesanti anche del Gran San Bernardo, al confine con il territorio elvetico, oltre al Monte Bianco. Cessa pertanto il Piano di emergenza viabilità principale stabilita nella mattinata di oggi dalla Protezione civile regionale. L'articolo Maltempo : riapre ai Tir ...

Maltempo : il Traforo del Monte Bianco riapre ai Tir : Dopo lo stop per i problemi di circolazione in Francia causati dalla neve, il Traforo del Monte Bianco è stato riaperto al transito dei mezzi pensanti. Il Piano di emergenza viabilità principale, emesso dalla protezione civile della Valle d’Aosta, rimane tuttavia attivo per il Gran San Bernardo, ancora chiuso ai Tir che vengono fermati nell’area di regolazione di Pollein, alle porte di Aosta. L'articolo Maltempo : il Traforo del Monte ...

Neve in Francia : Traforo del Monte Bianco chiuso ai Tir : A causa delle intense nevicate in atto in Francia, in particolare sull’autostrada A40 (Autoroute Blanche), il Traforo del Monte Bianco e’ stato chiuso ai Tir: lo prevede il piano di emergenza viabilita’ disposto sul territorio della Valle d’Aosta dal capo della protezione civile regionale. I mezzi pesanti in transito sulla A5 diretti oltralpe vengono fermati ad Aosta, nell’area di regolazione di Pollein. L'articolo ...