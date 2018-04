Tra Giro e strani soprannomi | Guardini a SportFair | ' ho già individuato le tappe

Governo - secondo giro di consultazioni - CentrodesTra a M5s : 'Basta con veti' - La replica : 'Berlusconi si faccia da parte' : "Il tempo si sta esaurendo", la situazione si fa sempre più ingarbugliata e il presidente Mattarella traccia un primo bilancio a caldo di questo secondo giro di consultazioni. Forza Italia: "...

La Lega Tra Berlusconi e i 5s - il secondo giro di consultazioni in due minuti : Nuova tornata di consultazioni al Quirinale con l'obiettivo di sbloccare l'impasse successiva al voto del 4 marzo. Il racconto della giornata,...

Quinta Colonna - anticipazioni 12 aprile : secondo giro di consultazioni - Matteo Salvini Tra gli ospiti - info streaming : ... nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 12 aprile con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, ...

Governo - secondo giro di consultazioni - Il centrodesTra resta unito - messaggio al M5s : 'Basta con veti e tatticismi' : secondo round di consultazioni al Quirinale. Il centrodestra resta unito e "si aspetta dalle altre forze, a partire dal M5s, il senso di responsabilità dimostrato dalla coalizione che ha vinto le ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-desTra a Palazzo Grazioli : Governo, via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s Continua a leggere

Governo - secondo giro di consultazioni - CentrodesTra - vertice a Palazzo Grazioli : Il Gruppo per le Autonomie ha aperto il secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Nel pomeriggio attesi i cosiddetti big al Colle, dove incontreranno nuovamente il ...

Biella - giro di vite sullo smartphone in classe : "lavori forzati" per gli studenti Trasgressori : Al posto del telefonino, confiscato, i ragazzi dell'istituto tecnico si vedono consegnare scopa e ramazza con l'obbligo di pulire aule e corridoi. Già fioccate...

Sanità - infermieri in sciopero oggi e domani "rinnovo conTratto è raggiro" : Tra le varie richieste del sindacato degli infermieri ci sono: direttive e risorse finalizzate a sostenere l'aggiornamento professionale dei professionisti del comparto; direttive e nuove risorse finalizzate all'immediato e stabile riconoscimento, sia economico che giuridico, per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali degli interessati; direttive finalizzate alla detassazione del salario di produttività, come per il privato, ed ...

CentrodesTra unito al Colle per il secondo giro di consultazioni : Roma, 10 apr. , askanews, Giovedì il Centrodestra si presenterà unito al Quirinale per partecipare al secondo giro di consultazioni deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato ...

Domenica Live - l'uomo-elfo : "I bulli mi prendevano in giro così mi sono Trasformato" : L'ultima puntata di Domenica Live è stata piuttosto movimentata, tra l'ipnosi di Giucas Casella e il duro dibattito tra gli ex naufraghi dell' Isola , i telespettatori hanno avuto modo di divertirsi. ...

Il giro del mondo in Ducati Scrambler per enTrare nel Guinness World Record : Il 3 aprile ha preso il via da Londra l'avventuroso viaggio del ventiduenne britannico Henry Crew, che tenterà di percorrere 35.000 miglia in sella ad un Scrambler Desert Sled...

In scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago - Ag - la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani : E´ l´ultimo atto: fra poco più di un giorno andrà in scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago , Ag, la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone ...

Colle - primo giro di colloqui. Meloni 'Governo al centrodesTra - anche in minoranza'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi'. Ma si pensa a ... : E Bonino esorta: 'Fondamentale per il prossimo governo deve essere l'aggancio, a partire dall'economia e dai conti pubblici, con l'Europa'. Sulla stessa linea d'opposizione anche il socialista ...

Giro delle Fiandre - Nibali sfinito al Traguardo : 'sembrava di essere in una lavatrice' : Vincenzo Nibali e le sensazioni al termine del suo primo Giro delle Fiandre: il messinese della Bahrain Merida sfinito al traguardo E' Niki Terpstra il vincitore della 102ª edizione del Giro delle ...