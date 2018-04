Tpl | Comune Milano proroga contratto ad Atm fino a ottobre 2020

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018), 13 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale diha deliberato ladeldi servizio di trasporto pubblico ad Atmal 31. Ladeldi gestione, spiega una nota del, riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, i sistemi di pagamento per l’accesso ad Area C, le attività di manutenzione e gestione delle tecnologie e degli impianti, la sosta a pagamento, la rimozione e la custodia dei veicoli e il bike sharing a stallo fisso. La scelta, sostiene Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente, ha un valore “strategico” ed è stata fatta perché “la società del tpl milanese sappia gestire e investire, faccia scelte di qualità, accessibilità, basse emissioni, in totale sintonia con le politiche di efficienza e a tutela dell’ambiente intraprese dal”. ...