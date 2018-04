optimaitalia

: Tornano le microtransazioni in Star Wars Battlefront 2: uscita nuovo DLC, Ewok giocabili - OptiMagazine : Tornano le microtransazioni in Star Wars Battlefront 2: uscita nuovo DLC, Ewok giocabili - spaziogames : Con una nuova modalità, Ewok Hunt. Vi piace il nuovo sistema adottato da EA e DICE? -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Diciamoci la verità, negli scorsi mesi si è parlato di2 più riguardo il suo sistema diche del gioco in sè. Electronic Arts ha annunciato che torneranno a breve i Cristalli da poter acquie, oltre alla nuova modalità a tempo chiamata Caccia, che permetterà di impersonare i buffi personaggi. Tutto questo farà parte delDLC gratuito chiamato Night on endor, disponibile dal 18 aprile, qui le note complete.Questo mese i cristalliin2 e diventano uno dei modi per sbloccare gli aspetti, tra cui quelli di Leia e Han in versione Endor. La valuta reale è utilizzabile solo per acquie cristalli, che a loro volta sono riscattabili solo per ottenere nuovi aspetti. Anche i crediti, ottenibili progredendo normalmente nel gioco, possono essere usati per riscattare gli aspetti. Questo aggiornamento implementa ...