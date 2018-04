Torna Vivicittà | attesi a Palermo 2 500 partecipanti

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018), 13 apr. (AdnKronos) – La XXXV edizione delè pronta a decollare. Domenica 15 aprile, infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si correrà in 43 città italiane e 12 all’estero. Lo start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI ‘GR1. La manifestazione di, sempre presente a tutte le 35 edizioni del, può contare ancora una volta su numeri ‘importanti”. Circa 2500 gli iscritti alla passeggiata ludico motoria, poco più di 700 gli atleti che prenderanno parte alla competitiva. ‘Campo centrale” sarà via Libertà, proprio dal salotto buono della città, infatti, partirà la competitiva (12 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre chilometri. Le statistiche raccontano che, nella competitiva, la categoria più numerosa in gara sarà la SM45, seguita dalla SM50 e ...