Torino | piazza San Carlo | gli incidenti per gas urticanti usati per rapina

Torino. Cosa scriveva su Facebook uno degli arrestati il giorno dopo i fatti di piazza San Carlo : ohaib Bouimadaghen in un post del 4 giugno 2017, dopo gli incidenti da lui scatenati, insieme ad altre sette persone, commenta: “Ve ne accorgete solo quando queste cose vi toccano la pelle”.Continua a leggere

Torino - arresti per la calca in piazza durante finale Champions : Il gruppo aveva compiuto diversi colpi analoghi in occasione di eventi e spettacoli, tra cui quello del 30 settembre scorso alle Ogr di Torino durante il concerto di Elisa interrotto proprio a causa ...

Cosa successe lo scorso giugno in piazza San Carlo a Torino : Dopo nove mesi l'inchiesta sugli incidenti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno è arrivata a una svolta. La Procura ha, infatti, individuato i presunti responsabili che quella sera scatenarono il panico tra la folla, spruzzando spray al peperoncino nel tentativo di derubare i tifosi, provocando oltre 1500 feriti, fra cui alcuni molto gravi, e la morte della 38 enne Erika Pioletti (La Stampa). "È stata ...

Panico scatenato in piazza San Carlo : 8 arresti a Torino : 10.35 - Il gruppo di giovani considerato responsabile del Panico in piazza San Carlo, causato dall'uso di spray urticante a scopo di rapina, secondo gli investigatori prima del 13 giugno 2017 aveva commesso altri colpi analoghi durante raduni ed eventi pubblici. Giusto ieri la Procura di Torino aveva chiuso le indagini preliminari per gli incidenti in piazza San Carlo, emettendo una quindicina di avvisi di garanzia, uno dei quali è stato ...

Torino - otto persone accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo : La verità è venuta a galla quasi per caso. Le indagini sulle cause della ressa in #piazza San Carlo a Torino tra i 35mila tifosi della # Juventus " accorsi per assistere insieme, davanti ai ...

Torino - otto persone accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo Video : La verita' è venuta a galla quasi per caso. Le indagini sulle cause della ressa in #piazza San Carlo a Torino tra i 35mila tifosi della #Juventus – accorsi per assistere insieme, davanti ai maxischermi, alla finale di Champions League del 3 giugno 2017 contro il Real Madrid – hanno subito un’improvvisa svolta, grazie alle intercettazioni telefoniche [Video], ete durante un’altra inchiesta in cui si parlava di una collanina rubata quella sera del ...

Torino e il panico in piazza San Carlo. Otto arresti : «Usarono spray urticante» : Si tratterebbe di un gruppo sospettato di aver scatenato il caos durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League

Torino - otto persone accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo : La verità è venuta a galla quasi per caso. Le indagini sulle cause della ressa in piazza San Carlo a Torino tra i 35mila tifosi della Juventus – accorsi per assistere insieme, davanti ai maxischermi, alla finale di Champions League del 3 giugno 2017 contro il Real Madrid – hanno subito un’improvvisa svolta, grazie alle intercettazioni telefoniche, eseguite durante un’altra inchiesta in cui si parlava di una collanina rubata quella sera del ...