Torino | otto persone accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo

Blastingnews

: Torino, Piazza San Carlo, arrestati autori panico del 3 giugno 2017. Si tratta di otto persone per le quali si sta… - TgLa7 : Torino, Piazza San Carlo, arrestati autori panico del 3 giugno 2017. Si tratta di otto persone per le quali si sta… - SkyTG24 : #UltimOra Torino, otto arresti. Procura: scatenarono il panico in piazza San Carlo #canale50 - fattoquotidiano : Un gruppo di giovani che voleva fare delle rapine usando lo spray urticante. Sono otto le persone accusate di aver… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) La verità è venuta a galla quasi per caso. Le indagini sulle cause della ressa inSantra i 35mila tifosi della Juventus – accorsi per assistere insieme, davanti ai maxischermi, alla finale di Champions League del 3 giugno 2017 contro il Real Madrid – hanno subito un’improvvisa svolta, grazie alle intercettazioni telefoniche, eseguite durante un’altra inchiesta in cui si parlava di una collanina rubata quella sera del valore di alcune centinaia di euro. Così, improvvisamente è risultato chiaro il motivo dell’improvvisa calca, che ha lasciato a terra un migliaio di feriti e causato la morte della povera Erika Pioletti, deceduta in ospedale 12 giorni dopo la partita per le conseguenze dell’arresto cardiaco, subito a causa dello schiacciamento toracico. La svolta nelle indagini A scatenare ildai tifosi, che hanno iniziato a spingersi tra loro per scappare da ...