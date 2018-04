romadailynews

: Torino. In un furgone con droga e mannaia. Denunciato: Torino. In un furgone con droga e… - romadailynews : Torino. In un furgone con droga e mannaia. Denunciato: Torino. In un furgone con droga e… - Cuneodice_it : Stamane disagi al traffico a Madonna dell'Olmo Un furgone è uscito di strada in via Torino, all'altezza di Cometto… - el_maligno_m : la faccia come il popò! 'chiedo un prestito a mia figlia e compro un auto' e di pagare la sanzione? #Vigna sei un… -

(Di venerdì 13 aprile 2018). In uncon– Circolava alla guida di uncon una grossariposta all’interno dell”abitacolo, ma lo hanno fermato i Finanzieri del Grupponel corso della consueta attività di prevenzione coordinata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale. E’ accaduto ieri mattina nel capoluogo piemontese, quando un equipaggio dei ”Baschi Verdi” ha fermato il veicolo nei pressi di corso Stati Uniti. A bordo c’era un venticinquenne, che si è mostrato particolarmente nervoso alla vista dei Finanzieri. Nel corso del controllo, gli uomini della Gdf hanno trovato lacustodita all’interno del vano portaoggetti dell’auto in modo da essere a portata di mano. Ascoltato dai Finanzieri, il giovane non ha saputo giustificare il possesso dell’arma, che naturalmente è stata ...