Torino - ecco chi scatenò il panico in piazza San Carlo «Usarono lo spray urticante per compiere le rapine» : Operazione della questura e della procura. Otto fermi. Si tratterebbe di un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante

Calciomercato Torino - riscatto N’Koulou : ecco quanto verserà al Lione : Calciomercato Torino, riscatto N’Koulou – Il Torino sta attraversando un ottimo momento, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter. Il presidente Cairo pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, un calciatore che si è messo in mostra è sicuramente il difensore N’Koulou. Il calciatore è arrivato in prestito con riscatto a favore dei granata dal Lione e dalla prossima stagione sarà ...

Torino-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Torino-Inter streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, gara molto importante quella che mette di fronte Torino ed Inter. Nel match di Serie A si affronteranno Torino ed Inter in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, ...

Torino Inter - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Sarà inoltre disponibile la cronaca in diretta sulla pagina Facebook di Interdipendenza a cura di Luca Leoni .

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino : non arriva Glik - ecco il difensore vicino ai granata : Calciomercato Torino – Il Torino sta attraversando un buon momento in campionato, due vittorie consecutive per la squadra di Mazzarri, bene 8 gol fatto ed uno subito nei match contro Cagliari e Crotone, adesso partita contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato ed alla prossima stagione, diminuiscono sempre di più le chance di un ritorno di Glik, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è un altro il difensore vicino ai ...

DIRETTA / Torino Crotone (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Belotti-show! Riecco il Toro : DIRETTA Torino-Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:22:00 GMT)

Torino-Crotone streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Torino-Crotone streaming, continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, la squadra di Mazzarri in ripresa mentre quella di Zenga è in crisi e sta lottando per mantenere la categoria. Nel match di Serie A si affronteranno Torino e Crotone in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per ...

L'Italia ha la coalizione olimpica Ecco Milano - Torino e Cortina : Roma Il polo Milano/Torino e Cortina. Nell'inseguimento - diventato ormai un chiodo fisso - a un'edizione dei cinque cerchi , in questo caso sono le Olimpiadi Invernali 2026, L'Italia ha messo sul ...

Cagliari-Torino streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Cagliari-Torino streaming – Dopo la pausa per le Nazionali torna la giornata del campionato di Serie A, importante partita quella tra Cagliari e Torino. La squadra di Rastelli alla ricerca di punti salvezza, gli uomini di Mazzarri sono invece in grande crisi. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari e Torino in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, ...

Ecco Torino 2026 - per candidatura Giochi : ANSA, - Torino, 27 MAR - Passa dalla costituzione di una associazione, 'Torino 2026', la candidatura del capoluogo piemontese ai Giochi olimpici invernali. Il via libera alla sua costituzione è ...

Calciomercato Torino - ecco perchè è possibile il ritorno di Glik : le ultime : Calciomercato Torino, SI PROVA IL ritorno DI Glik – Altra stagione deludente per il Torino, i granata devono rimandare ancora la possibilità di poter lottare per l’Europa. Per questo motivo l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima stagione, si pensa al mercato. Si proverà a blindare la difesa, in porta confermato Sirigu, la grande sorpresa è stato N’Koulou, davvero grande protagonista. Mazzarri ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

Cagliari Torino - streaming e diretta TV. Ecco dove vederla : Sarà possibile seguirla anche in streaming tramite i servizi dedicati come Sky go e l'app di Premium con Premium play dando la possibilità di seguire la gara da qualsiasi dispositivo portatile come ...

Dal chirurgo della memoria alla guida turistica spaziale - a Torino e in Italia ecco i lavori del futuro : Nei prossimi anni i settori che offriranno maggiori opportunità di impiego sono quelli a più elevato contenuto tecnologico . Uno studio realizzato dall'istituto di ricerca FastFuture per conto del ...