Torino | caos in piazza San Carlo alla finale di Champions | arrestati gli autori del panico

Torino - caos in piazza San Carlo alla finale di Champions : arrestati autori panico : Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate d alla polizia. ...

Il Caos in Europa Tour di Levante arriva a Torino : Un anno straordinario per Levante caratterizzato da un successo dietro l'altro. Protagonista in tv nei panni di giudice dell'undicesima edizione del talent X Factor - affiancata da Fedez, Manuel ...