Torino | arrestati gli autori del panico di piazza San Carlo

Torino - piazza San Carlo. Otto arrestati : sono accusati di aver scatenato il panico durante la partita della Juventus : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Si tratta di Otto persone per le quali si sta procedendo all’arresto. Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A coordinare le indagini sono il procuratore ...

Torino - arrestati tre universitari tunisini per associazione terroristica : sospettati di avere legami con l’Isis : Tre studenti universitari tunisini sono indagati per associazione terroristica dalla Procura di Torino, che ritiene che siano collegati all’Isis. Per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre iscritti all’Università di Torino, sono Nafaa Afli, 27 anni, Bilel Mejri, di 26, e Marwen Ben Saad, 31 anni, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il ...

