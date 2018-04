Torino | 8 arresti per il panico in piazza San Carlo | «Usarono spray urticante» Per due

Torino : otto delinquentelli ora agli arresti provocarono il disastro di Piazza San Carlo : di Redazione #Torino twitter@gaiaitaliacomlo #cronaca Sono otto i sospettati , gli arresti sono in corso, di avere provocato il disastro di Piazza San Carlo a Torino, spruzzando spray urticante per rapinare gli spettatori il 3 giugno del 2017. ...

Torino - baby squillo nei night club/ Ultime notizie - figlio di un imprenditore e vip coinvolti : 4 arresti : Torino, baby squillo nei night club: l'inchiesta ha svelato un giro di giovani escort, coinvolti uomini facoltosi tra gli indagati e arrestate quattro persone.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, - arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...

Torino : sciacalli al cimitero - 15 arresti : 13.02 La Procura di Torino a conclusione di una complessa indagine presso il cimitero "Parco" del capoluogo piemontese ha notificato misure cautelari a domicilio per 15 operatori cimiteriali. Per l'accusa gli addetti spogliavano i cadaveri dei preziosi posti all'interno del feretro e incassavano indennità non dovute. I capi d'imputazione contestati spaziano dall'associazione a delinquere alla concussione e distruzione di cadavere e peculato.