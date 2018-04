Torino | 8 arresti per il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League

Torino - baby squillo nei night club/ Ultime notizie - figlio di un imprenditore e vip coinvolti : 4 arresti : Torino, baby squillo nei night club: l'inchiesta ha svelato un giro di giovani escort, coinvolti uomini facoltosi tra gli indagati e arrestate quattro persone.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, - arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...

Torino : sciacalli al cimitero - 15 arresti : 13.02 La Procura di Torino a conclusione di una complessa indagine presso il cimitero "Parco" del capoluogo piemontese ha notificato misure cautelari a domicilio per 15 operatori cimiteriali. Per l'accusa gli addetti spogliavano i cadaveri dei preziosi posti all'interno del feretro e incassavano indennità non dovute. I capi d'imputazione contestati spaziano dall'associazione a delinquere alla concussione e distruzione di cadavere e peculato.

Torino - salme derubate di ori e grigliate al cimitero : 15 arresti : Torino, 12 mar. , askanews, Si è conclusa con 15 arresti l'indagine 'Sistema' del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Torino, che hanno scoperto un giro di truffe nelle cremazioni, furti di ...

Torino - nigeriane ridotte in schiavitù per farne prostitute : 5 arresti. “Appartengo alla madam - ci comprano tutte” : Dopo aver superato il deserto, la Libia e il Mediterraneo, finivano sulle strade dell’hinterland di Torino come prostitute. È la storia di cinque ragazze nigeriane di circa venti anni, vittime di alcune “madam” e dei “boss” che le avevano fatte arrivare in Italia e le avevano recuperate nei Cara di Mineo, Isola Capo Rizzuto, Borgo Mezzanone e Bologna con la falsa promessa di una vita dignitosa. Mercoledì i carabinieri del Nucleo Investigativo ...

Shock Torino-Juventus - scontri nel derby : ecco il bilancio tra arresti e denunciati : scontri Torino-Juventus – Il lunch match della 25^ giornata del campionato di Serie A ha regalato il successo della Juventus contro il Torino, vittoria grazie ad una rete di Alex Sandro su super giocata di Bernardeschi. Arrivano anche brutte notizie, in particolare tre ultras (due granata ed uno bianconero) sono stati arrestati tra ieri ed oggi dalla Polizia, altri denuniciati. Nella notte due tifosi del Torino sono stati arrestati per ...

Piacenza - carabiniere pestato durante una manifestazione : due arresti a Pavia e Torino : I presunti autori dell'aggressione di sabato scorso a Piacenza, quando un carabiniere venne colpito durante una manifestazione, sono stati arrestati dalla Polizia e dai carabinieri. Si tratta, secondo ...

CARABINIERE PESTATO A PIACENZA/ Video ultime notizie - 2 arresti a Torino e Pavia : le parole di Minniti : CARABINIERE PESTATO a PIACENZA, nuovi aggiornamenti dopo gli scontri di sabato 10 febbraio 2018: scattati due arresti a Torino e Pavia per l'aggressione a Luca Belvedere(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:31:00 GMT)

Carabiniere pestato a Piacenza/ Video ultime notizie - aggressione a Luca Belvedere : 2 arresti a Torino e Pavia : Carabiniere pestato a Piacenza, nuovi aggiornamenti dopo gli scontri di sabato 10 febbraio 2018: scattati due arresti a Torino e Pavia per l'aggressione a Luca Belvedere(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:35:00 GMT)