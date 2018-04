Tommasi | “si parla di arbitri solo quando si perde”

calcioweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Purtroppo, come sempre, are degli, a torto o a ragione, ci si fermasi perde. (Detto da chi ha conosciuto da vicino Byron Moreno; Italia- Corea del Sud, Mondiali 2002)”. Così il presidente dell’Assocalciatori Damianoall’indomani dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus a causa di un rigore dubbio concesso dall’arbitro Oliver all’ultimo minuto di recupero a favore del Real Madrid. “L’introduzione della Var per Champions e partite delle Nazionali credo sia un’esigenza ormai per tutti -aggiungein una nota pubblicata sul sito dell’Aic-. Ieri Massimiliano Allegri al Bernabeu ha fatto rivivere i secondi finali di Euro2000 dove, dopo l’impresa in semifinale contro l’Olanda, la Nazionale di Zoff ha sbattuto contro un insensibile Wiltord. La Juve ha sbancato ...