Tlc | Antitrust conferma misure cautelari su bollette telefoniche a 28 giorni

Tlc - Antitrust sospende rialzi bollette : 20.08 "Sospensione cautelare" dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l'obbligo della fatturazione mensile e non più a 28 giorni. Lo ha deciso l'Antitrust, nell'ambito dell'istruttoria per verificare l'esistenza di un'intesa fra Tim,Vodafone, Fastweb e Wind Tre, per coordinare le strategie con rialzi di importo simile. Il Garante ha intimato agli operatori di "definire la propria offerta in modo autonomo". A gennaio i ...