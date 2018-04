Ti amo con la voce di una star

Roma : Alisson - continuiamo a fare storia : ANSA, - Roma, 13 APR - "Sappiamo che abbiamo già fatto un pezzo di storia della Roma, ma rimaniamo coi piedi per terra, vogliamo continuare ancora. La partita col Barcellona resta nel passato, noi ...

Roma - Baldissoni : 'Dobbiamo ambire a vincere la Champions'. Pallotta : 'Con il Liverpool è derby di Boston' : Così il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni a Premium Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions. 'La finale del 1984? È stato il momento sportivo più alto nella storia della ...

Nunzia De Girolamo - tutta la verità : 'Che Silvio Berlusconi si faccia da parte è impossibile. E Salvini e Di Maio...' : Per la formazione di un governo, Luigi Di Maio tira dritto e chiede che Silvio Berlusconi si faccia da parte. Come la pensi il Cav è arcinoto, e il suo comportamento al Quirinale giovedì lo ha ...

Gay Pride Bergamo il 19 maggio - Cinquestelle contro Fontana : Eventi, incontri, presentazioni, spettacoli e feste coloreranno di arcobaleno la città. 'Sarà un percorso costruito, condiviso e attraversato dalle numerose realtà sociali, associative e non, che già ...

Sonia Lorenzini - ora è ufficiale : dopo la fine della storia con Emanuele Mauti - ha un nuovo fidanzato. E anche lui l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. Questa sì che è una notizia bomba (ma non per l’ex) : Sembrava amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti e invece è finita prima di quanto i fan immaginassero. Lei tronista, lui corteggiatore si sono ovviamente incontrati, quindi innamorati, nello studio di Uomini e Donne. La notizia della rottura è arrivata a dicembre scorso dopo una marea di voci. A distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio e confermato i rumor. Il primo è stato Emanuele, che attraverso il suo ...

Champions League - Real Madrid : Ramos giocherà in semifinale contro il Bayern : Nessuna sanzione per il capitano dei Blancos che, squalificato, era a bordo campo al Bernabeu contro la Juve

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate : Franco Terlizzi conferma le accuse di Eva Henger : Valerio Staffelli ha incontrato l'ex naufrago che ammette: "Francesco Monte hai fatto una grandissima ca**ata"

Fabrizio Corona cerca casa a Milano con Silvia Provvedi : «Compriamo?» : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi cercano casa insieme a Milano e chiedono consigli ai follower. Sul profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi è comparsa una storia da una splendida...

Claudia Cardinale : "Il mio segreto? amo lavorare con i giovani" : Una vita sotto i riflettori. Una semplicità mai snaturata. Una diva che non si è mai atteggiata come tale. A Claudia Cardinale non basterà spegnere ottanta candeline su una torta...

Katy Perry : «Lady Gaga? La amo e vorrei cantare con lei» : Chissà perché si dice sempre che le dive si odino, che non sopportino dividere il palco col l’altra, magari più ricca e seguita di lei su Instagram. Le eccezioni, però, ci sono e Katy Perry è una di quelle. Con Lady Gaga si conoscono da anni, posano per i fotografi, condividono selfie sui social network. Eppure una collaborazione, un duetto, ancora non c’è mai stato. A far sì che le cose cambino è proprio Katy, protagonista assoluta ...

Donna muore di tumore ma continua a mandare lettere d’amore al marito : Kate prima di morire ha scritto 27 lettere che ogni anno arrivano al marito nel giorno del suo compleanno.continua a leggere

Cyrano - l’amore fa miracoli/ Anticipazioni : il programma con Gramellini-Ambra verso la chiusura (13 aprile) : Cyrano, l’amore fa miracoli, Anticipazioni del 13 aprile: il programma condotto dall'inedita coppia formata da Massimo Gramellini e Ambra verso la chiusura.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:07:00 GMT)

