THIS IS THE POLICE 2 | Il sistema di combattimento in un Trailer

Il nuovo trailer di THIS is the Police 2 rivela le caratteristiche tattiche in combattimento : Tornato nella grande città, il capo della polizia Jack Boyd, il protagonista di This Is the Police, era troppo occupato con la burocrazia per prestare molta attenzione a ciò che accadeva sul campo. Ma a Sharpwood, una fredda città di frontiera dove una giovane donna chiamata Lilly Reed è stata recentemente promossa a sceriffo, dovrà adottare un nuovo approccio: dovrà tenere sotto controllo i suoi poliziotti durante missioni particolarmente ...

Il video di Selena Gomez in THIS Is Me - colonna sonora di The Greatest Showman - conquista anche Kala Seattle : The Greatest Showman ha conquistato anche lei: il video di Selena Gomez in This Is Me, ritratta mentre doppia il brano seduta sul sedile anteriore di u'automobile sta facendo incetta di condivisioni e like in rete. Mercoledì 4 aprile la cantante di Fetish, che sta lavorando al suo terzo album di inediti e al film di Woody Allen Rainy day in New York la cui uscita al cinema sembra in bilico dopo i recenti scandali che hanno coinvolto il ...

THIS Is the Police 2 è in arrivo su PC e console per la fine dell'anno : Ottime notizie per tutti i fan del particolare strategico/gestionale This Is the Police, infatti entro il 2018 il sequel vedrà la luce su PC e console.Benvenuti a Sharpwood, una remota città di confine situata al nord. È un posto aspro e freddo, dove gli abitanti conoscono tutti i loro vicini per nome e rispettano fedelmente le loro tradizioni, indipendentemente da quanto possano essere barbare. Contrabbandieri, bande e populisti urlanti hanno ...