The Happy Prince | recensione del film di Rupert Everett su Oscar Wilde con Colin Firth

Film in uscita - cosa vedere e cosa no : Io sono Tempesta - Il Prigioniero coreano - Il Cratere - La Casa la mare - The Happy Prince - The Silent man : IO sono Tempesta di Daniele Luchetti. Con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Italia 2018. Durata: 97’. Voto 3,5/5 (DT) II ricchissimo e spregiudicato finanziere Numa Tempesta vive da solo in un lussuoso hotel da cinque piani, tra stucchi, decine di flipper, e Jacuzzi sul tetto. Per via di una vecchia condanna per frode fiscale gli tocca scontare un anno ai servizi sociali in un centro di accoglienza diurno dove incontra il gioviale ...

"The Happy Prince" - l'amara fine di Oscar Wilde : Rupert Everett è sceneggiatore, protagonista e regista del film 'The Happy Prince', che racconta l'ultimo atto dell'esistenza di Oscar Wilde. L'attore esordisce dietro la macchina da presa alla soglia ...

The Happy Prince - Rupert Everett e il progetto di una vita : «Il mio Oscar Wilde - un Cristo LGBT» - Best Movie : ... si è tirato addosso lo scandalo e la tragedia portando in tribunale il marchese di Queensberry, essendo una grande star probabilmente non aveva consapevolezza di quello che fosse realmente il mondo, ...

Rupert Everett regista e attore : 'The Happy prince' - il film su Oscar Wilde : Anche Everett è stato allontanato dall'industria cinematografica dopo il coming out e così spiega: 'Se lavori nel cinema, un mondo aggressivamente eterosessuale e sei gay, prima o poi finisci con lo ...

The Happy Prince - Rupert Everett è Oscar Wilde : 'The Happy Prince' è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore. Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde , Rupert Everett, trascorre gli ultimi ...

The Happy Pince - al cinema il ritratto inedito di Oscar Wilde : Indietro 2 aprile 2018 2018-03-30T13:28:41+00:00 ROMA – Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi del suo passato riaffiorano, trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. THE Happy PRINCE ci regala un ritratto inedito del lato più […]

The Happy prince - Rupert Everett è Oscar Wilde : «Era affascinato da Cristo e dal Cristianesimo, il suo è stato un sacrificio. Avrebbe avuto l’opportunità di scappare dall’Inghilterra e di non finire in prigione, ma ha deciso diversamente: si è sacrificato per tornare a vivere. Per me Oscar Wilde è una figura ‘cristica’». Parola di Rupert Everett. Ci sono film preceduti dalla loro stessa fama, per svariati motivi. A causa del soggetto che trattano, o del regista che lo ...

Berlinale 2018 : The Happy PRINCE di Rupert Everett e LAS HEREDERAS di Marcelo Martinessi : The HAPPY PRINCE, di Rupert Everett (Berlinale Special) Gli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, tra la prigionia, l'esilio a Parigi e la parentesi napoletana, raccontati con sguardo cupo e tetro dalla regia di Ruper Everett (che ha anche scritto il film e vi interpreta persino il grande scrittore). Un biopic godibile e coraggioso, girato con mano sicura e calato in atmosfere lugubri e asfissianti per cercare di restituire sul grande schermo ...

HAPPY! - Recensione 1x08 "I Am The Future" (SEASON FINALE) : La prima stagione di HAPPY! volge al termine con l'ottavo episodio, dando una conclusione logica e davvero godibile alla storia e lasciando qualche spunto per la seconda stagione. Diretto dal creatore Brian Taylor e scritto da quest'ultimo assieme al produttore Grant Morrison, il season finale, dal titolo "I Am The Future" chiude la missione di Nick e Happy per salvare Haley in maniera positiva e salda di più il legame fra i due protagonisti in ...

