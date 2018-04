The 100 5×02 | Octavia | una nuova leader?

Bob Morley alla Jibland 3 - l’attore di The 100 ospite della convention : date - extra e info sui pass : Bob Morley alla Jibland 3: l'attore di The 100 è l'ultimo ospite che si aggiunge a quelli già annunciati nei mesi scorsi, e che parteciperanno alla nota convention italiana che ogni anno riunisce attori e artisti internazionali. Inizialmente era stato annunciato Ricky Whittle, ex di The 100, che ha dovuto rinunciarvi perché a breve inizierà a lavorare sul set della seconda stagione di American Gods. Con Bob Morley alla Jibland 3 cosa potranno ...

Nessun triangolo in The 100 5? Bob Morley parla della reunion dei Bellarke : Niente guerre tra "shippers": lo showrunner Jason Rothenberg ha dichiarato che in The 100 5 non ci sarà Nessun triangolo amoroso, così i fan Bellarke/Becho potranno stare tranquilli. Infatti, il creatore della serie post-apocalittica ha ammesso a TV Guide: "Non mi piacciono proprio i triangoli amorosi", alludendo al fatto che l'ultima volta che si sono imbarcati in un argomento del genere era nella prima stagione, con Finn, Clarke e ...

Le trame dei primi episodi di The 100 5 : tra minacce - speranze e la reunion dei Bellarke : Il network The CW ha rilasciato, in un colpo solo, le trame dei primi episodi di The 100 5. Nella nuova stagione, il cui debutto è previsto per il 24 aprile negli Stati Uniti, scopriremo in che modo Clarke è riuscita a sopravvivere all'ondata nucleare, mentre verrà svelato il destino dei superstiti del bunker, capitanati da Octavia, e la vita dei sopravvissuti nell'Ark. Il primo episodio di The 100 5 si intitola "Eden" e vedrà Clarke come ...

Il nuovo esplosivo trailer di The 100 5 svela il viaggio di Clarke prima dell’Eden (video) : Il network The CW ha rilasciato un nuovo esplosivo trailer di The 100 5. Le immagini mostrano il viaggio di Clarke prima della scoperta dell'Eden, ovvero l'unico pezzo di Terra abitale dopo l'apocalisse che ha travolto il pianeta. Stavolta, l'annunciata guerra sarà basata sulla sopravvivenza, come svelato sulla locandina ufficiale della quinta stagione. Il nuovo capitolo sarà ambientato sei anni dopo la seconda onda nucleare che ha quasi ...

Svelato il poster di The 100 5 (foto) : la key art mostra i sopravvissuti in guerra per l’Eden : "Nessun eroe, solo sopravvissuti": questa è la tagline che il network The CW ha scelto per il poster di The 100 5. La nuova immagine promozionale mostra i protagonisti della serie divisi in due fazioni: da un lato, il gruppo di Clarke, dall'altro capovolto, quello guidato da Octavia. La composizione del poster di The 100 5 non è un caso, e fa intuire ciò che bolle in pentola: la guerra per l'Eden, la nuova Terra, è in atto. Quando la serie ...

Il lato oscuro di Octavia in The 100 5 conferma la teoria shock di Marie Avgeropoulos sul cannibalismo? : La teoria shock su Octavia in The 100 5, che Marie Avgeropoulos aveva velatamente confermato nel corso della convention Unity Days, potrebbe diventare ufficialmente realtà: i prigionieri del bunker sono sopravvissuti nutrendosi dei propri compagni? Del resto, per poter passare sei anni rinchiusi e con le risorse che scarseggiano, l'umanità deve ricorrere a misure drastiche per garantirsi la sopravvivenza. Dopo essere stata eletta leader, ...

Raven e Bellamy in The 100 5 amici e alleati? Lindsey Morgan : “Non so cosa accadrà - ma saranno sempre legati” : Quella tra Raven e Bellamy in The 100 5 è un'amicizia che durerà per sempre: così Lindsey Morgan descrive il rapporto tra il suo personaggio e quello di Bob Morley. TVLine ha visitato il set della serie tv a Vancouver, dove ha intervistato l'attrice - tra gli ospiti della convention italiana di The 100 a Milano - in merito a come ritroveremo Raven nella quinta stagione, dopo l'annata tumultuosa in cui ha rischiato non poche volte di morire, e ...

Bob Morley di The 100 minacciato di nuovo dai fan su Twitter : l’attore dice addio ai social? : Quando un fan di una serie non riesce a distinguere l'attore dal personaggio, vuol dire che c'è un grave problema di fondo: questo è quanto accade, purtroppo spesso e volentieri, a Bob Morley di The 100. L'attore è stato nuovamente preso di mira da alcuni utenti su Twitter, tra minacce, messaggi di odio e insulti: per la star sarà la volta definitiva per dire addio ai social network? Non è la prima volta che Morley viene bersagliato su ...

The 100 - Rilasciato il trailer della 5 stagione! : Ad un mese dall'inizio della quinta stagione THE CW rilascia un lungo e avvincente trailer. Guardiamolo insieme! Il 24 aprile torneranno le avventure dei nostri "THE 100" dopo un anno di trepidante attesa. La quinta stagione avrà inizio sei anni dopo rispetto a quando ci siamo lasciati. Le immagini del trailer ci anticipano scontri e lotte, che si concentreranno in soli 13 episodi. Nel trailer vediamo, come già ci era stato ...

Svelato il trailer di The 100 5 (video) : Clarke e gli altri paladini della Terra contro un terrificante nemico : A circa un mese dal debutto, The CW ha Svelato il trailer di The 100 5. L'attesa nuova stagione andrà in onda su The CW solo dal 24 aprile con tredici episodi carichi di adrenalina. Dalle prime immagini mostrate in video, Clarke e il resto del gruppo - con cui si riunirà prima o poi - dovranno lottare per il controllo dell'ultimo lembo di Terra abitabile. L'apocalisse nucleare, esplosa nel finale della scorsa stagione, ha ridotto il pianeta in ...

Il nemico di Octavia in The 100 5 è un personaggio “shock e inaspettato” : anticipazioni sulla quinta stagione : Qualcuno tra Indra, Kane, Abby, Jaha, o tra i nuovi personaggi, sarà il nuovo nemico di Octavia in The 100 5. Dalle anticipazioni trapelate da Tv Guide, la sorella di Bellamy ha davanti a sé una stagione ancora più dark e dura rispetto alle precedenti. Già dal panel della serie agli Unity Days 2018, Marie Avgeropoulos avrebbe confermato un'agghiacciante teoria secondo cui Octavia potrebbe essere l'artefice di diversi episodi di cannibalismo ...

Il cast di The 100 5 conferma una teoria shock sulla quinta stagione : il bunker? “Claustrofobico e terrificante” : La Unity Days 2018 è probabilmente una delle convention più importanti a livello mondiale. Come ogni anno, il cast di The 100 5 ha partecipato incontrando i suoi fan in diversi panel. Nell'evento svoltasi a Vancouver, hanno partecipato Eliza Taylor, Lindsey Morgan (le due attrici saranno alla convention di Milano), Bob Morley, Nadia Hilker, Christopher Larkin, Chelsey Reist, Jessica Harmon, Luisa d’Oliveira, Marie Avgeropoulos, Tasya Teles, Zach ...

Eliza Taylor alla The 100 Con-Clave 2018 di Milano : info prezzi biglietti e come partecipare : Eliza Taylor alla The 100 Con-Clave 2018: la protagonista della serie tv post-apocalittica del network The CW è la seconda grande ospite dell'evento organizzato per i fan. L'annuncio è stato fatto un'ora fa tramite social dalla Night Sky Events, l’ente che si è occupato di organizzare la passata edizione, rivelatasi un successo e confermata quindi anche per il 2018. Dopo l'annuncio di Lindsey Morgan, prima ospite della convention, ci sarà ...

PyeongChang - DoroThea Wierer : pronte a dare 100% in staffetta : PyeongChang , Corea del Sud, , 19 feb. , askanews, C'è un bel clima e questo ci dà ancora più forza, poi si sa che le staffette sono una cosa a parte ognuna di noi deve dare il 100% e speriamo di fare ...