Terzo venerdì di collera a Gaza | 30 feriti negli scontri tra palestinesi e israeliani

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ordigni esplosivi e bombe incendiarie sono state lanciate dai manifestantidurante gliin corso con l'esercito lungo la barriera difensiva trae lo Stato ebraico. Lo dice il portavoce militare che parla di "migliaia di manifestanti lungo la barriera". Secondo fonti del ministero della sanità della Striscia isarebbero almeno 30, di cui uno in gravi condizioni.Aè ilvenerdì di proteste e tensioni. Nei siti websi afferma che un fotoreporter è stato ferito in modo leggero ad una spalla dal fuoco di militari. Alcuni dimostranti sono stati intossicati da gas lacrimogeni."Quella che sta facendo Hamas alla frontiera" tra lo Stato di Israele e la striscia di"non è una marcia amichevole", ha detto l'ambasciatore d'Israele in Italia Ofer Sachs a margine della conferenza stampa per le ...