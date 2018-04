Terremoto | nuova scossa in Centro Italia MAPPA e DATI

Nuova scossa di Terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia , in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

Terremoto Centro Italia : nessun danno in Umbria per la nuova scossa : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 con epiCentro nella zona di Muccia, in provincia di Macerata, non si sono registrati danni in Umbria: lo apprende l’ANSA dalla protezione civile regionale, che ha subito proceduto a controlli nei comuni più vicini all’area dell’epiCentro come Preci, Cerreto di Spoleto e Norcia. Sono giunte richieste di nuovi sopralluoghi. L'articolo Terremoto Centro Italia: nessun danno in ...