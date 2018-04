Terremoto L' Aquila | 120 giorni di proroga per recupero delle imposte

Terremoto : Ag. Entrate su L'Aquila - nessuna lettera inviata : Roma, 12 apr. (AdnKronos) - "nessuna lettera è stata inviata". A precisarlo in una nota è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Con riferimento alle recenti notizie riguardanti la ripresa delle attività per la riscossione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e per le quali, a seguito

Terremoto : Ag. Entrate su L'Aquila - nessuna lettera inviata (2) : (AdnKronos) - Tuttavia, poiché è ormai prossimo il termine del 15 maggio 2018 entro il quale, tutti i contribuenti, compresi quelli residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici, si legge ancora nella nota, "potranno presentare richiesta di definizione agevolata (cosiddetta rottamazione) del

Terremoto : Ag. Entrate su L’Aquila - nessuna lettera inviata : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “nessuna lettera è stata inviata”. A precisarlo in una nota è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Con riferimento alle recenti notizie riguardanti la ripresa delle attività per la riscossione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e per le quali, a seguito dei tragici eventi sismici che hanno interessato i territori della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, è stata sospesa ...

Terremoto nell'Aquilano alle 6.49 - paura tra la gente : Non solo la forte scossa di Terremoto delle 5.11 del mattino a Muccia. paura anche nell'Aquilano dove un sisma di magnitudo 3.3 è stato registrata a Ocre in provincia dell'Aquila alle 6.49 di stamani. ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 alle porte dell'Aquila. E torna la paura del sisma del 2009 : Diverse le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono segnalati al momento danni a cose o a persone

Terremoto L’Aquila : scossa con epicentro a Ocre [DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudovest da Ocre (L’Aquila) alle 06:49:40 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto L’Aquila: scossa con epicentro a Ocre [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nove anni fa il Terremoto a L'Aquila - in 5.000 alla fiaccolata : L'Aquila, 6 apr. , askanews, Almeno 5.000 persone hanno voluto ricordare a L'Aquila la notte più lunga e più triste, quella del terremoto del 2009, con una fiaccolata sentita e commovente. Nella notte ...

Terremoto L'AQUILA : L'UE CHIEDE TUTTI I SOLDI NON PAGATI DAI TERREMOTATI : ... associazioni di categoria, sindacati, politici e gli stessi imprenditori si sono detti pronti a protestare veementemente contro una procedura che non può essere accettata.Anche la politica si ...

Terremoto L’Aquila - la fiaccolata in ricordo delle vittime a nove anni dal sisma : Erano le 3.32 del 6 aprile 2009 quando un Terremoto di 5,9 gradi Richter devastava l’Abruzzo colpendo duramente L’Aquila e provocando la morte di 309 persone. vittime ricordate una per una giovedì sera, durante la fiaccolata di commemorazione della tragedia che nove anni fa ha messo in ginocchio un intero territorio. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all’inizio del percorso, lo striscione dei ...

Una marea di fiaccole sfila nella notte del dolore aquilano nove anni dopo il Terremoto : L'Aquila - È partita da via XX Settembre la fiaccolata per commemorare le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 a nove anni dalla tragedia dell'Aquila. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all' inizio del percorso, lo striscione dei familiari delle vittime. La celebrazione a nove anni dalla tragedia è stata curata dai Comitati dei familiari e dal Comune dell'Aquila. Tra i ...

Terremoto L’Aquila : migliaia alla fiaccolata per il 9° anniversario : Lutto cittadino, per l’intera giornata di oggi, a L’Aquila, in occasione del 9° anniversario del Terremoto del 6 aprile 2009 in cui persero la vita 309 persone. Diverse iniziative commemorative si terranno in città, dove nella notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle vittime, a cura dai Comitati dei familiari e del Comune dell’Aquila: migliaia le persone presenti. Dopo una sosta davanti alla Casa dello Studente, il ...

Terremoto L'AQUILA/ Le cartelle esattoriali della Ue sulle ferite e i morti di un popolo : Secondo la Commissione Ue le tasse sospese per il sisma a imprese e professionisti sono aiuti di Stato. Intanto la città ha rivissuto stanotte il dramma del 2009.