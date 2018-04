Terremoto | ancora scosse nel Maceratese | la più forte di magnitudo 3 4 | poi alcune

Maceratese - ancora scosse di Terremoto nella notte. La più forte di magnitudo 3.4 : La terra continua a tremare nelle Marche. Un incubo senza sosta. L'ultima scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina in provincia di Macerata, si fatta sentire alle 2.00 di ...

Terremoto : Gentiloni - ancora danni e paura - Protezione civile a lavoro : Roma, 10 apr. (AdnKronos) - "ancora scosse, danni, paura. La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a seguito della scossa di magnitudo 4.6 registrata nel maceratese.

Terremoto Macerata - a Muccia si teme per le poche case ancora agibili. “Mai smesso di avere paura” : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) “ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano” (leggi l’articolo). Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati ...

Il Terremoto nel maceratese è ancora sequenza del sisma di Accumoli : Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Macerata. Dai dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto di magnitudo 4.7 poi ritarata a 4.6 è stato registrato tra i Comuni di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana alle 05.11. Dalle prime verifiche effettuate al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose a parte il crollo del piccolo campanile della chiesa ...

Terremoto a L'Aquila - 9 anni fa la catastrofe : ancora vivo il dolore per le 309 vittime : I 309 rintocchi, uno per ogni vittima, della campana della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuto come Anime Sante, alle 3 e 32, ora del Terremoto del 6 aprile 2009, hanno concluso la...

Terremoto - ancora una scossa di magnitudo 3 nel maceratese : “Sciame sismico da ore” : ancora una scossa di Terremoto nel Centro Italia. Il movimento tellurico è stato registrato ancora una volta a Muccia, nel maceratese, di magnitudo 3.0 e ad una profondità di 8 chilometri. Si tratta di uno sciame sismico che va avanti da ore in tutta la zona.Continua a leggere

Terremoto L'Aquila 6 aprile : e sono 9. Ancora battaglie per la sopravvivenza : L'Aquila. ...e sono 9 anni. Eppure sembra passato un secolo dal quel 6 aprile del 2009. Dalle 3.32 L'Aquila non è stata più la stessa e la sua storia e quella dell'Abruzzo è cambiata per sempre. Si ...

Terremoto - ancora una scossa. Magnitudo 3.9 nell'area del cratere : Dopo la scossa di questa notte , CLICCA QUI , la terra è tornata a tremare alle 20 e 41 della sera. L'epicentro è stat localizzato ancora una volta nell'alto maceratese, a due chilometri da Muccia. Le ...

Terremoto - ancora paura a Siena : nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa, a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Terremoto - trema ancora Cosenza : scossa di 3.7 nel cuore della notte : Non si ferma la terra a Cosenza e dopo la scossa di ieri nel tardo pomeriggio ne è seguita un'altra nel corso della notte . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata...

Campi Flegrei - Terremoto e sciame sismico a Napoli/ Gli esperti : "Manca ancora un piano di evacuazione" : Scossa di terremoto registrata a Napoli: nella zona dei Campi Flegrei è stato rilevato uno sciame sismico (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:06:00 GMT)

Terremoto Norcia : ancora demolizioni a San Pellegrino : Il Comune di Norcia ha emanato una doppia ordinanza di demolizione per gli edifici danneggiati dal Terremoto del 2016 a San Pellegrino. Si tratta di due richieste di abbattimento una decina di immobili: in una delle due ordinanze si richiede anche l’intervento di una squadra speciale che dovrà smaltire correttamente l’eternit presente nelle macerie. San Pellegrino è tra le località maggiormente colpite dal sisma: le demolizioni sono ...

Ancora due forti scosse di Terremoto - grande spavento tra la popolazione : Quella di oggi pomeriggio non è stata l'unica forte scossa che si è verificata nel mondo. A tremare, infatti, è stata anche l'Indonesia , colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 alle 14:34 di oggi. ...