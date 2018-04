Terence Hill confessa | ' mi manca una figlia femmina'

Terence Hill e Lorella Cuccarini domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Pronto sulla griglia di partenza della prima serata della domenica di Rai1 Che tempo che fa, guidato come sempre da Fabio Fazio con un nuovo carico di ospiti e di argomenti, talvolta anche difficili, ma sempre di grande interesse. Siamo in grado di anticiparvi due dei personaggi che domenica sera saranno intervistati dal padrone di casa del talk show più visto della televisione italiana. Partiamo dalla show girl Lorella Cuccarini, che ...

Terence Hill : "Mi manca non aver avuto una figlia" : 'Da giovane volevo solo maschi, per giocare a calcio e tutte quelle cose lì, oggi so che avrei desiderato tanto anche una figlia femmina', inizia così lo sfogo di Terence Hill al settimanale Oggi . '...

Don Matteo 12 ci sarà? Terence Hill e Nino Frassica : “La decisione finale spetta alla Rai” : Mancano pochi episodi al termine dell'undicesima stagione, e il pubblico è ansioso di scoprire se Don Matteo 12 ci sarà. Le puntate, attualmente in onda su Rai1, non hanno deluso le aspettative e il pubblico ha seguito con passione il nuovo capitolo della fiction, nonostante il pesante addio di Simone Montedoro e l'arrivo di nuovi personaggi che hanno saputo animare la storia. Merito di gran parte del successo va sicuramente ai due capitani ...

Don Matteo 12 ci sarà? Parlano Terence Hill e Nino Frassica : Terence Hill e Nino Frassica svelano il futuro di Don Matteo Giovedì 19 aprile andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. La fiction di Raiuno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative e ha fatto registrare ascolti record alla rete ammiraglia Rai. Don Matteo 12 ci sarà? Terence Hill, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Lo spero, anche perchè mi è rimasto il rimpianto di non aver avuto più ...

Io sto con gli ippopotami in tv : risate e scazzottate con Bud Spencer e Terence Hill : ... in alternativa vi ricordiamo che è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Cast e curiosità di Io sto con gli ippopotami Siamo nel 1979 ed Italo ...

Terence Hill torna al cinema e omaggia Bud Spencer : Il mese di aprile porta un gradito regalo per i fans di Terence Hill. Il 19 aprile esce al cinema “Il

Io sto con gli ippopotami : cast - trama e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill : Lunedì 9 aprile va in onda a partire dalle 21.10 su Rete Quattro il classico della produzione di Bud Spencer e Terence Hill Io sto con gli ippopotami, una sgangherata storia che sfodera una tematica e una morale di fondo di stampo ecologista normalmente assente nel resto dei lungometraggi in cui appare la storica coppia di attori. Bud Spencer, a Budapest la sua statua con la frase di Terence Hill ...

Terence Hill/ Al cinema con 'Il mio nome è Thomas' : "Non volevo fare l'attore - ma a 79 anni ancora sul set" : Terence Hill, in una lunga intervista al Corriere, svela: "Non volevo fare l'attore ma lo sportivo". A 79 anni è di nuovo sul set col film "Il mio nome è Thomas"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:25:00 GMT)

Alle 21 in diretta con Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans nella rubrica Nerding After Dinner : Ci sono personaggi che rimangono per sempre scolpiti nel cuore di milioni di persone e che saranno icone indimenticabili per intere generazioni. Bud Spencer e Terence Hill rientrano assolutamente in questo sparuto gruppo.Quando abbiamo saputo che un team di italiani era al lavoro su un videogioco dedicato al duo l'entusiasmo era inevitabilmente Alle stelle. Dopo una campagna Kickstarter che ha permesso di raccogliere €213.000 a fronte di ...

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans : annunciata la data di lancio su Steam : Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans è un indie che omaggia la memoria del celebre duo che ha fatto delle scazzottate e dei fagioli in padella lieti ricordi degli anni 70 e 80.Ebbene, come riporta la pagina Facebook del progetto, ora sappiamo che la versione finale di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans sarà rilasciata su Steam il prossimo 20 aprile. Siete pronti a ripercorrere le gesta dei nostri due eroi?Per chi non lo ...

Buon compleanno Terence Hill - Elena Sofia Ricci… : Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci… …Paola Binetti, Astrud Gilberto, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio Placido, Ileana Argentin, Alberto di Chiara, Sabrina Impacciatore, Rui Costa, Sebastiano Siviglia, Fabrizio Corona, Paolo Roversi, Fabio Borini… Oggi 29 marzo compiono gli anni: Giovanni Calveri, ex calciatore; Giorgio Azzolini, ...

Terence Hill da Don Matteo al cinema ne “Il mio nome è Thomas” : Dopo il grandissimo successo di Don Matteo, Terence Hill ritorna sul grande schermo nel film western “Il mio nome è Thomas”: ecco le anticipazioni e la trama Terence Hill torna al cinema. L’attore, reduce dagli ascolti record di “Don Matteo”, sarà protagonista sul grande schermo nel film “Il mio nome Thomas“. Ecco per voi in anteprima trama e cast della pellicola di prossima uscita. “Il mio nome è ...

Dopo Don Matteo - Terence Hill al cinema con Il mio nome è Thomas - western dedicato all’amico Bud Spencer : Il gran ritorno di Terence Hill al cinema non poteva che avvenire con un filone cinematografico che l'ha reso celebre: ne Il mio nome è Thomas, il Don Matteo televisivo è il protagonista di una sorta di spaghetti-western on the road. L'attore, volto iconico del genere grazie a titoli come I quattro dell’Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo chiamavano Trinità, ha diretto e interpretato il film che ha voluto dedicare all'amico di set e di ...