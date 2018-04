Tentò truffa 1 mln a nipoti | condannato

“Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” : Attento Alla Truffa! : WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMS Truffa! Sta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati […]