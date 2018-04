Temptation Island | Sonia Carbone | Ho rischiato di morire

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Tra i concorrenti anche un ex corteggiatore di Sabrina Ghio? : Primi nomi e possibili concorrenti per la quarta edizione di Temptation Island? Sembra che da Uomini e donne arrivino i primi indizi sugli eredi di Selvaggia Roma e il suo lenticchio(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Temptation Island 2018 - nel cast Fabrizio Baldassare e la fidanzata Marta : In onda da giugno su Canale5, iniziano a uscire i nomi di alcuni dei partecipanti della nuova edizione di Temptation Island. Nel cast ci sarebbe anche Fabrizio Baldassarre, parrucchiere romani che aveva preso parte a Uomini e Donne, con la sua attuale fidanzata Marta. La notizia è stata diffusa sul sito Isa e Chia. La coppia è tornata insieme dopo la partecipazione di Baldassarre alla trasmissione di Canale5 come corteggiatore di Sabrina ...

“Ho ritrovato l’amore”. Prima foto social con bacio. Con la sua bellezza aveva conquistato il pubblico di ‘Uomini e Donne’ e di ‘Temptation Island’ - ma da allora nessuna storia seria. Adesso - però - c’è la svolta nella sua vita e il post è inequivocabile : la didascalia è da brividi : Resterà sempre una delle corteggiatrici più amate dai telespettatori di ‘Uomini e Donne’. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato sognare i fan ad occhi aperti. In ogni caso, le cose non sono andate per il meglio. Dopo aver messo alla prova la loro relazione a Temptation Island, le cose ...

Palinsesti Mediaset Giugno/Luglio 2018 : dominano i Mondiali ma ci sono anche Il Segreto su Rete 4 e il ritorno di Temptation Island : Il Segreto La primavera è appena iniziata ma la tv guarda già avanti, ovvero al finale di stagione, preludio di un’estate che come al solito vedrà i programmi principali messi in stand by. Nel mese di Giugno, precisamente dal 3 Giugno al 14 Luglio, ci sarà però ancora qualche novità ad attendere il pubblico: di seguito quello che accadrà sulle principali reti Mediaset in quel periodo. Palinsesti Mediaset Giugno 2018: Canale 5 Terminato ...

Simona Ventura fa una confessione su Temptation Island Vip : Simona Ventura parla di Temptation Island Vip e fa una rivelazione sul GF Dopo tanti mesi lontana dal piccolo schermo, Simona Ventura è pronta per tornare per la gioia di tantissimi telespettatori che non aspettano altro. La Ventura merita di stare in Tv e su questo non si discute: grande professionalità, simpatia ed energia. La conduttrice, intervistata dal sito Gay.it, ha dichiarato che è stata tirata in ballo tante volte quando si parla di ...

Ufficiale : Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip! : In casa Mediaset ci saranno tantissimi cambiamenti, a partire dai conduttori e dai reality show. Ci è giunta una novella fresca fresca di giornata. Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip. Invece Filippo Bisciglia che fine farà? Scopriamo di più! Qualche giorno fa si è venuto a sapere che Simona Ventura ha mollato il suo agente Lele Mora e che il suo posto è stato preso da Marco Durante di La Presse, lo stesso manager che segue Barbara ...

Filippo Bisciglia/ Dal GF a Tale e Quale : l’ex gieffino pronto per Temptation Island (Maurizio Costanzo Show) : Filippo Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: dopo Temptation Island e Tale e Quale Show, il presentatore romano sul palcoscenico senza mai rinnegare il GF.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Temptation Island Vip - anticipazioni sulle coppie che parteciperanno : Ancora non è nemmeno cominciato il Grande Fratello Nip è si parla di già della nuova edizione di Temptation Island che sarà popolata da sole coppie Vip, appartenenti al mondo dello spettacolo. Ad oggi non si possono dare informazioni proprio precise su questo argomento anche perchè c'è un lungo arco di tempo prima dell'inizio del reality e quindi qualche coppia potrebbe ritirarsi....Continua a leggere

Sissi - l’amica di Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : sarà tra i single a Temptation Island? : Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni: al trono classico di Uomini e Donne la tronista Sara Affi Fella non gradisce molto la vicinanza del corteggiatore siciliano alla ragazza.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Temptation Island Vip - Paola Caruso tentatrice fra ex gieffini innamorati e tronisti scrittori : MILANO- Nuovi nomi per la prima versione di Temptation Island in salsa Vip. Il programma, si avvicina e sembra che fra le papabili tentatrici, di cui Leggo.it ha anticipato qualche nome, ci sarebbe il ...

Paola Caruso nel cast di Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: arriva Paola Caruso? L’indiscrezione sulla partecipazione di Paola Caruso nella nuova edizione di Temptation Island Vip è stata lanciata dall’aggiornatissimo sito Dagospia, nella quale si legge che la bombastica Paola imperversa come opinionista nei salotti pià in vista della nostra tv, come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Inoltre la Caruso ha fatto scoppiare recentemente uno scandalo attraverso il caricamento ...