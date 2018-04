Teatro | De Poli Udc | ministro riveda declassamento Stabile Veneto

Caltanissetta : al Teatro Regina Margherita la festa della polizia : ... ancora una volta dimostrano come cosa nostra persegua pervicacemente l'interesse ad infiltrarsi nelle amministrazioni locali e quale sia la sua capacità nel controllo di settori dell'economia legale,...

'Il Teatro : la politica in scena' - presso la Galleria Foresta l'evento con 'Visioni da Sud' : Un incontro che si inserisce all'interno dell'iniziativa di carattere nazionale promossa da Theatron, un'anteprima del Festival del Teatro greco di Siracusa e dalla fondazione INDA , Istituto ...

La vedova De Filippo : «Il mio Luigi? Una vita per il Teatro e Napoli» : Napoletana, di famiglia beneventana; più giovane di 24 anni; laureata in Legge; un posto al Banco di Napoli dei Parioli. In quell'agenzia, nell'88, l'incontro con Luigi De Filippo,...

Al Teatro Metastasio una poltrona per due. Intervista a D'Ippolito/Civica - Teatro e Critica : I teatri di produzione, le residenze teatrali e i circuiti teatrali regionali sono progettati per svolgere funzioni complementari, collaborando tra di loro per produrre e distribuire spettacoli di ...

LETTURE/ Mandragola e Clizia - anche in Teatro Machiavelli resta politico : Machiavelli anche nelle commedie si mostra incline a dissacrare ogni valore, proprio come nella politica. Le edizioni Salerno pubblicano il teatro. SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Tra il Friuli e Roma, le periferie esistenziali di Pasolini, di C. BartolozzoLETTURE/ "Tutto in uno sguardo: il mio incontro con Testori", di D. Iuppa

Grande chiusura al Teatro Shalom di Empoli con lo spettacolo 'Tutte a casa' - domenica 18 marzo. : Siamo al tempo della prima guerra mondiale e l'Italia è impegnata nel terribile conflitto che miete vite, giovani e meno giovani, dalletrincee del Carso ai picchi delle Dolomiti. Mentre gli uomini ...

Al Teatro Asioli di Correggio - 8-9 marzo "Copenaghen" di Frayn con Orsini - Popolizio e Lojodice : Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 , festivi esclusi, e un'ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@TeatroAsioli.it;...

Weekend tra musica - arte e Teatro : cosa fare a Napoli dal 2 al 4 marzo : 'LA SCIENZA E' DONNA!' Il 3 e 4 marzo Città della Scienza dedica il Weekend alle scienziate di ieri e di oggi. Un'iniziativa interessante per ricordare a tutti il fondamentale apporto femminile alla ...

Monopoli - Bari - - Dal 7 al 18 marzo una serie di eventi per l'apertura del Teatro Radar : La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 7 e in streaming. VISITE GUIDATE – Sono previste visite guidate mattutine con ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti ...

Surreale - senza testo né regia : "Ma il nostro Teatro è politico" : Una liason tenace, che dura ormai da più di trent'anni e che ha fruttato una quantità di spettacoli, corto e lungometraggi, libri e incursioni televisive. E che - la notizia è di una ventina di ...

Sanbàpolis Inizia oggi la seconda edizione del Festival Teatro della Meraviglia Teatro e Scienza protagoniste : Seguiteci anche su Instagram alla pagina @TeatrodellaMeravigliaFestival, usate l'hashtag #MeravigliaTeatroFestival BIGLIETTI Per la visione degli Spettacoli è previsto uno sconto per tutti i ...

Dirty Dancing - il musical - in scena al Teatro Augusteo di Napoli : “Dirty Dancing” è un titolo cult, ma il suo successo planetario non riguarda solo il film, che vinse un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I've Had) The Time of My Life”, ma anche la colonna sonora (oltre 40 milioni di copie vendute), il libro, i musical a teatro... Anzi, “Dirty Dancing, the Classic Story on Stage” è la storia che ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. Per il pubblico, in ogni sua forma, la storia ...

Napoli Teatro Festival Italia 2018 presentato il programma - : Iniziando dalla Prosa, con 55 titoli tra le produzioni internazionali , 9, , quelle nazionali , 28, , i debutti in regione , 5, e gli spettacoli della sezione Osservatorio , 13, che offre spazio e ...