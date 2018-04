Tariq Ramadan | ora denuncia per stupro anche a Ginevra

Le Monde dice che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan : Le Monde dice che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan, citando fonti vicine al caso. Si dice che la denuncia è stata presentata a Parigi mercoledì 7 marzo da una donna musulmana francese che ha The post Le Monde dice che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan appeared first on Il Post.

Il noto intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato incriminato formalmente per due accuse di stupro da un giudice francese, dopo che alcuni giorni fa era stato fermato dalla polizia a Parigi. Ora un giudice istruttore dovrà mettere insieme le prove

Contro di lui due denunce relative a fatti del 2009 e 2012, ma altre donne hanno testimoniato durante l'inchiesta. 55 anni, nipote del fondatore del movimento fondamentalista dei "Fratelli musulmani", Ramadan suscita da anni le ire di femministe che lo accusano di voler convincere le ragazze musulmane a indossare il velo e a sottomettersi all'uomo

Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate da Tariq Ramadan nel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in Francia. Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna.

Parigi - fermato per stupro il teologo islamico Tariq Ramadan : E' stato denunciato per stupro da due donne a fine ottobre 2017. Una Henda Ayari, ex salafista diventata militante laica e femminista, che lo accusa di averla violentata nel 2010 in una stanza d'hotel dopo che lei era andata a chiedergli consigli religiosi. L'altra è una donna di 40 anni che ha mantenuto l'anonimato e che lo denuncia per fatti del 2009