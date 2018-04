Taekwondo | Mondiali Junior Hammamet 2018 | nessun azzurro sul podio nell’ultima giornata

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio nei -63 kg. Iran e Serbia in trionfo : La quarta giornata di gare ai Mondiali Juniores di Taekwondo, in corso di svolgimento a Hammamet (Tunisia) non regala gioie all’Italia. Infatti nessuno dei quattro azzurri in gara è riuscito a salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -63 kg femminili dove Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio. L’azzurra ha aperto il suo torneo con lo schiacciante successo per 26-0 con la portoricana ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : splendido argento per Gabriele Caulo! Prima medaglia azzurra in Tunisia : Arriva la Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet. A conquistarla è Gabriele Caulo, che nella categoria -63 kg ha cullato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, cedendo soltanto in finale al cospetto dell’azero Javad Aghayev e cingendosi il collo con una fantastica medaglia d’argento. L’azzurro, sotto 0-4 nelle prime battute della finale, ha rimontato e si è portato addirittura in ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : il sogno di Nicolas Legari Ballerini si ferma ai quarti. Lontani dal podio Alex Millefiori - Ilhame Chafoui e Gaia Gavarone : Si spezza ai quarti di finale il sogno di Nicolas Legari Ballerini di andare a medaglia ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet, in corso di svolgimento in Tunisia fino a venerdì 13 aprile. L’azzurro ha disputato un torneo da assoluto protagonista nella categoria -55 kg, arrivando ad un passo dal podio ma cedendo proprio quando la medaglia iridata sembrava sul punto di materializzarsi. Legari ha iniziato la sua avventura superando 24-19 ai ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : Cosimo Dell’Aquila e Sofia Zampetti ad un passo dal podio - fuori al primo turno Alessia Sturari e Alessandro Nocerino : Due azzurri ad un passo dal podio nella prima giornata di gare dei Mondiali Junior 2018 di Taekwondo, in programma ad Hammamet fino a venerdì 13 aprile. L’avventura di Cosimo Dell’Aquila e di Sofia Zampetti si è fermata ai quarti di finale, quando ormai sarebbe bastata soltanto un’altra vittoria per garantirsi la chance di salire almeno sul terzo gradino del podio e conquistare una prestigiosa medaglia iridata. Sofia Zampetti, ...

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Sarà composta da 18 atleti la pattuglia italiana che partirà alla volta di Hammamet, dove tra lunedì 9 e venerdì 13 aprile andranno in scena i Mondiali Junior 2018 di Taekwondo. Dieci uomini e otto donne andranno a caccia delle medaglie iridate per consolidare la crescita di un movimento alle prese con un ampio ricambio generazionale per restituire all’Italia una rappresentanza importante alle prossime Olimpiadi. Alessia Sturari e Sofia ...

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Tunisia sarà il teatro del Taekwondo a cavallo tra le due settimane successive alle festività pasquali. Hammamet, infatti, si prepara ad ospitare sia il torneo di qualificazione per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires sia i Mondiali Juniores 2018, a loro volta qualificanti per gli YOG. I migliori giovanissimi atleti delle varie categorie in ambito internazionale andranno a caccia delle medaglie iridate per dare linfa al proprio ...