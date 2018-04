SwiftKey | Microsoft porta su Android gli sticker di Skype e Halo

surface-phone

: SwiftKey: su Android arrivano le emoticon animate di Skype e gli adesivi Halo - abctelefonia : SwiftKey: su Android arrivano le emoticon animate di Skype e gli adesivi Halo - HDblog : RT @HDblog: SwiftKey: su Android arrivano le emoticon animate di Skype e gli adesivi Halo - negozioelettro : SwiftKey: su Android arrivano le emoticon animate di Skype e gli ... - HDblog (Blog) -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il supporto ufficiale agliè stato introdotto inil mese scorso con il rilascio della nuova versione 7.0 e della relativa toolbar. Adessovuole riempire di contenuti esclusivi questa funzionalità aggiungendo un pacchetto di adesivi (animanti e non) ispirati ad, il famosissimo gioco targato Xbox, e una selezione di 24 emoticon animate prese direttamente dae che per anni hanno determinato il suo punto forte. Questa è la prima volta che gli adesivi disono disponibili suin quanto precedentemente erano presenti esclusivamente su IOS come estensione di iMessage e che l’esperienza divieneta fuori dalla stessa per essere introdotta in un altro servizio. Download E’ possibile scaricare e installare il nuovo aggiornamento dirilasciato ieri semplicemente passando per il Google Play Store.Keyboard ...