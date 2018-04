Suzuki Ignis Ginza | esclusività a piene mani

Suzuki Ignis - Debutta l'edizione limitata Ginza : La Suzuki presenta in Italia la serie speciale Ginza dedicata alla Ignis, che sarà proposta in soli 100 esemplari in due varianti: 1.2 Hybrid 2WD (18.950 euro) e 1.2 Hybrid 4WD Allgrip (20.450 euro), entrambe con cambio manuale. Bianco e pied-de-poule. Ispirata nel nome al quartiere della moda di Tokyo, la Ignis Ginza fa della personalizzazione e della ricchezza delle dotazioni il suo tema principale. La carrozzeria è verniciata ...