Surriscaldamento globale | gli esperti | “Ci sono importanti interessi economici”

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Il protocollo di Kyoto e’ inutile poiche’ si basa su un’affermazione non certa, non e’ possibile individuare nell’uomo la causa principale dele dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi due secoli. La limitazione delle emissioni di Co2 da parte dei governi, con tasse onerose per le industrie e i singoli cittadini, limita la prosperita’ dei territori e non risolve i veri problemi. Dietro il protocollo cieconomici e politici“. E’ il messaggio principale emerso dalla relazione tenuta dal professor Umberto Crescenti, ex rettore dell’Universita’ di Chieti ed esperto di livello internazionale sui cambiamenti climatici, nel convegno che si e’ tenuto nel pomeriggio di ieri a Chieti scalo nella sala multimediale dell’Universita’ ...