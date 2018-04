Supernatural 13×21 | Mary farà ritorno a casa?

ilnotiziangolo

(Di venerdì 13 aprile 2018)13×21 trama e promo – L’episodio “Beat the Devil” andrà in onda su The CW mercoledì, 3 maggio 2018. Dopo aver visto Dean entrare nel portale nella puntata 13×20, scopriamo cheè ancora nel mondo parallelo. La trama di13×21 rivela infatti che i due fratelli e Castiel saranno ancora all’opera per trovare un modo che possa riportare la Winchester a. Di seguito anche alcuni SPOILER sul personaggio di13×21, la trama svela un’alleanza improbabile Lo abbiamo visto lottare contro i nostri protagonisti fin dal suo arrivo nel mondo terreno. Gabriel adesso dovrà collaborare con Sam, Castiel e Dean: questa è l’unica speranza per i fratelli Winchester di riportare a. Ovviamente in ballo c’è anche Jack e la sua incolumità, dato che lo abbiamo lasciato in precedenza in ...