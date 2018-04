Superenalotto | il jackpot di sabato vale 129 milioni | il più alto al mondo

Superenalotto - c’è il jackpot più alto al mondo : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il Superenalotto continua a volare e per il concorso di sabato metterà in palio il più alto jackpot al mondo, pari a 129 milioni di euro. La sestina – ricorda l’agenzia Agimeg – sfugge da più di otto mesi e il jackpot precede in questo momento sia i 24 milioni dell’Eurojackpot, sia i 17 milioni dell’Euromillions, ma anche le lotterie statunitensi Powerball (106 milioni di dollari, ...

Superenalotto - nessun '6' : jackpot a 129 mln : nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 8-28-34-38-47-54. Numero Jolly: 7. Superstar: 21. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di ...

Superenalotto - nessun 6 né 5+. Jackpot a 127 mln : nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del SuperEnalotto. Realizzati otto '5' che vincono 25.830 euro ciascuno. La combinazione vincente era 27, 35, 46, 68, 72, 82, Jolly 81 e Superstar 3. Il Jackpot ...

Superenalotto - ancora nessun 6 : jackpot sale a 126 - 3 mln : nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto . Realizzati sette '5' che vincono 36.367 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 126,3 milioni di euro . Questa la ...

Superenalotto sfiorato jackpot nel Vercellese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Superenalotto sfiorato jackpot ...

Superenalotto - Jackpot sale a 122 - 8 milioni : è il premio più alto al mondo : Ancora nessun “6” nel concorso di sabato 31 marzo del SuperEnalotto, con il Jackpot che sale a 122,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco. Oggi...

Superenalotto - 5 da 40mila euro : il jackpot sfiora 122 milioni. Lotto - tutti i numeri estratti : Nemmeno nel concorso di giovedì 29 marzo del SuperEnaLotto è uscito il 6: per l'ultimo appuntamento del mese, dunque, il jackpot di casa Sisal sale a 121,9 milioni di euro, il premio in palio più alto in...

Superenalotto - nessun '6' né '5+' : jackpot a 121 - 9 mln : nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto . Realizzati cinque '5' che vincono 39.974 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 121,9 milioni di euro . La ...

Superenalotto - nessun '6' né '5+' : jackpot a 121 - 9 mln : Roma, 20 mar. - , AdnKronos, - nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzati cinque '5' che vincono 39.974 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 121,...

Superenalotto - nessun 6 e il jackpot sale a 120 milioni. Lotto : tutti i numeri vincenti : nessun “6” nel concorso di martedì 27 marzo del SuperenaLotto: il jackpot sale vertiginosamente fino a 120,5 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e quinto...

Superenalotto - il jackpot vola : Ancora nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto e il jackpot vola. Questa la combinazione vincente: 10-16-35-63-73-83 . Numero Jolly: 20. Superstar: 66. Alla prossima estrazione, il premio a ...

Lotto e Superenalotto - estrazione oggi 27 marzo 2018. Jackpot record - ecco tutti i numeri : Occhio ai numeri vincenti del SuperEnaLotto. Il Jackpot in palio per l’estrazione di oggi, martedì 27 marzo 2018, è di ben 119,4 milioni di euro. Tanto vale il biglietto con la sestina...

Superenalotto - una Pasqua da "100x100" : e il jackpot sale fino a 119 milioni di euro : Il SuperEnalotto "cambia pelle" per le feste di Pasqua. Pasqua 100x100 è il nome della prima ricchissima promozione di SuperEnalotto SuperStar del 2018: solo per l'estrazione di sabato 31 marzo in palio ci...

Superenalotto - centrato un 5+ da record ma manca ancora il 6 : jackpot più alto d'Europa : ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, ma un fortunato giocatore di Giardini Naxos, in provincia di Messina, ha centrato un 5+ e si porta quindi a casa oltre 775mila euro e l'invidiabile...