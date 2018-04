meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: #Superenalotto, c'è il jackpot più alto al mondo - marco_m_ : RT @Adnkronos: #Superenalotto, c'è il jackpot più alto al mondo - Adnkronos : #Superenalotto, c'è il jackpot più alto al mondo - vin_signorile : @EnzoTullio @asroma @laballara datti una mossa che giovedì c'è il Superenalotto -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Ilcontinua a volare e per il concorso di sabato metterà in palio il piùal, pari a 129 milioni di euro. La sestina – ricorda l’agenzia Agimeg – sfugge da più di otto mesi e ilprecede in questo momento sia i 24 milioni dell’Euro, sia i 17 milioni dell’Euromillions, ma anche le lotterie statunitensi Powerball (106 milioni di dollari, circa 86 milioni di euro) e MegaMillions (55 milioni di dollari, 44,5 milioni di euro).Il ‘6’ manca per l’esattezza dal 1° agosto 2017, quinta vincita più alta di sempre ma sempre più vicina alla quarta posizione. La classifica vede in testa i 177,7 milioni vinti con un sistema nell’ottobre 2010, seguiti dai 163,5 milioni centrati a Vibo Valentia nell’ottobre 2016, poi dai 147,8 milioni vinti a Bagnone (MS) ...