Sull' operato dei francesi a Bardonecchia emesso un ordine di investigazione europeo

Ecco come si sono adeguati gli operatori dopo la delibera AGCM Sulla fatturazione mensile : Scopriamo come hanno risposto gli operatori telefonici alla delibera dell'AGCM, secondo cui gli operatori telefonici si sarebbero accordati in merito al ritorno alla fatturazione mensile. L'articolo Ecco come si sono adeguati gli operatori dopo la delibera AGCM sulla fatturazione mensile proviene da TuttoAndroid.

Processo Matacena - Burlando e Berlusconi testimoni Sull’operato di Scajola| : Il leader di Forza Italia e l’ex governatore della Liguria riferiscono ai giudici relativamente al coinvolgimento dell’attuale candidato a sindaco di Imperia nella vicenda giudiziaria risalente al 2001

Polemiche Sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Mariam - la procura indaga anche Sull'operato dei medici inglesi : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte della ragazza italoegiziana vittima di un pestaggio a Nottingham in Inghilterra da parte di una baby gang. I medici avrebbero sottovalutato la sua patologia cardiaca

Nuove diffide Sulle tariffe a 28 giorni da parte di AGCOM per gli operatori italiani : AGCOM invia quattro Nuove diffide ad altrettanti operatori italiani in merito ai rimborsi sulla fatturazione ogni 28 giorni, erosi illegittimamente a causa della loro prolungata inottemperanza. L'articolo Nuove diffide sulle tariffe a 28 giorni da parte di AGCOM per gli operatori italiani proviene da TuttoAndroid.

Agcom : nuove diffide agli operatori Sulle bollette a 28 giorni : Dopo il ritorno alla bolletta mensile, L'Agcom ha diffidato Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky per "non aver rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle ...

L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori Sulla storia delle bollette ogni 28 giorni : L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, l’Antitrust italiana – ha detto di aver avviato un procedimento istruttorio nell’ipotesi che quattro grandi operatori di telefonia mobile – TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb – si siano accordati per The post L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori sulla storia delle bollette ogni 28 ...

Accordi Sulle bollette mensili : ispezioni della Guardia di Finanza nelle sedi degli operatori telefonici : Possibili Accordi restrittivi della concorrenza sulla fatturazione mensile delle bollette. Per questo il Nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza, su richiesta dell'Agcom, sta svolgendo un'...

Bollette telefoniche - l’Antitrust manda la Finanza nelle sedi degli operatori. Nel mirino presunte intese Sulle tariffe : Il nucleo speciale antitrust della guardia di Finanza sta svolgendo attività ispettiva con acquisizione di documenti presso i principali operatori di telefonia e nella sede Assotelecomunicazioni di Roma. Le verifiche, richieste dall’Autorità garante concorrenza e mercato, riguardano possibili intese non autorizzate tra operatori sulle tariffe, che avrebbero limitato la concorrenza. L’Antitrust punta ad accertare se le società abbiano ...

Accordi Sulle bollette mensili : ispezioni nelle sedi degli operatori telefonici : Le ispezioni riguardano possibili intese restrittive della concorrenza per quanto riguarda la fatturazione mensile delle bollette