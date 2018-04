' Sulle tracce di Antonio Tabucchi' | il film sullo scrittore di Sostiene Pereira nelle

Clamoroso - l'Inter Sulle tracce di una stella del Real Madrid - : Il Real Madrid è in semifinale di Champions League ma l'impatto di Bale, in questa stagione, è decisamente limitato. Il gallese fatica a diventare un elemento fondamentale nello scacchiere di Zidane ...

Sulle tracce di Louis de Boccard in Sudamerica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

UNA VITA/ Celia rapita : Mauro Sulle tracce di Zenon - nuova guerra a Cayetana? : Anticipazioni Una VITA, puntata 4 aprile: Celia rapita da un uomo misterioso, Mauro sulle tracce di Zenon, nuova guerra a Cayetana e al suo braccio destro?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:50:00 GMT)

“Avete visto quest’auto? Ha ucciso un bimbo”. La polizia Sulle tracce del pirata della strada : “Avete visto quest’auto? Ha ucciso un bimbo”. La polizia sulle tracce del pirata della strada Un bimbo irlandese di 10 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata sull’isola di Tenerife, in Spagna. Il piccolo si trovava nelle Canarie in vacanza con la sua famiglia. La Guardia Civil ha lanciato la caccia all’uomo, ma […]

Cambridge Analytica - Fabio Rovazzi indaga/ Iena per una sera Sulle tracce dello scandalo Facebook : Le Iene Show, servizi e anticipazioni: Fabio Rovazzi inviato d'eccezione, approfondimento sullo scandalo "Cambridge Analytica" che ha scosso Facebook dalle fondamenta (28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Tracce di cocaina ed eroina si trovano anche Sulle dita di chi non fa uso di droga : Tracce di eroina e cocaina sulle nostre dita, o meglio sulle nostre impronte digitali. È quello che hanno scoperto i ricercatori inglesi dell’università di Surrey, che hanno raccontato su Clinical Chemistry come le droghe siano ormai talmente tanto diffuse che il 13% di coloro che hanno preso parte al loro studio aveva sulle mani Tracce di sostanze di classe A, come eroina, cocaina, crack ed ecstasy, nonostante non le avesse mai usate. Il ...

Milano - fidanzati aggrediti e rapinati : ritrovata l’auto. Carabinieri Sulle tracce del violentatore : Proseguono le indagini per dare un volto e un nome all’uomo che lunedì sera ha aggredito una coppia di fidanzati, li ha rapinati e ha abusato della ragazza. Ci sono elementi importanti – secondo quanto riporta l’Ansa – per la sua individuazione. I Carabinieri mantengono il riserbo, ma trapela un certo ottimismo sugli sviluppi del caso. A partire dal ritrovamento dell’auto dei due giovani, sorpresi in una zona isolata, ...

COMMISSARI - Sulle tracce del male. Conduce Giuseppe Rinaldi sabato 10 marzo - in seconda serata su Rai3 : Un racconto delle indagini svolte da alcuni investigatori della Polizia su alcuni casi di cronaca giudiziaria che hanno segnato profondamente il loro lato umano. Delitti, omicidi e violenze avvenuti ...

Affari e mitra - Sulle tracce degli italiani scomparsi nel Messico comandato dai narcos : A Tecalitlán, regno del cartello di Jalisco, si cercano i tre connazionali. Tra agenti venduti e riti cannibali le speranze di trovarli sono poche

TV - Rai Storia : Sulle tracce di Ulisse e Agamennone a “Cronache dall’antichità – dal mito alla storia” : Il più potente dei re achei partiti per Troia, e il più astuto, curioso e avventuroso degli eroi. Con la Storia di Agamennone e Ulisse, e i loro viaggi in Grecia e in Italia, torna “Cronache dall’antichità – dal mito alla Storia” in onda lunedì 5 marzo alle 21.10 su Rai Storia. Indagando sui loro destini, Cristoforo Gorno mette a confronto il mito dei poemi di Omero con le tracce di verità storica, muovendosi tra Micene, Tirinto e le ...