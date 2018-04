Suicidio della studentessa all' università | il dramma di dover essere perfetta

Blastingnews

: La lettera del prof. dopo il suicidio della studentessa: 'Basta stress, non è una gara' - fanpage : La lettera del prof. dopo il suicidio della studentessa: 'Basta stress, non è una gara' - Gingio5 : RT @Moonlightshad1: @tomasomontanari Sta per scoppiare l’ennesima guerra e Zucconi è sempre lì a intrattenere la platea di quelli a cui ava… - GianniPisano4 : RT @capuanogio: Il suicidio della #Lazio (#gds) -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ha organizzato tutto nei dettagli in vista non di un luminoso futuro, masua fine: le bomboniere e i confetti rossi che quasi non si usano più, il pranzo al ristorante prenotato da suo padre. Però amici e parenti accorsi dal Molise nella cittauniversitaria di Monte Sant'Angelo a Napoli, li ha convocati nella facolta' sbagliata, quella di Scienze naturali anziché a Farmacia. Perché #Giada De Filippo, la 25enne che lunedì si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto dal tetto di un edificio dell'ateneo VIDEO, in quella che sarebbe dovutala sua facolta' neanche ci aveva messo piede. Quel giorno tutti credevano di andare alla sua #laurea, e invece lei non aveva dato mai neanche un #esame. Una bugia ingigantita negli anni ha condotto all'esito estremo, il, forse per rimorso e vergogna. L'ultima 'rappresentazione' La procura di Napoli ha deciso che non era ...