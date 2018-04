Stuprata e uccisa a sassate alla fermata del treno - la storia di Mary D’Amelio : Periferia nord ovest di Milano, la sera del 8 novembre 1987 la studentessa diciassettenne Mary D'Amelio viene aggredita, Stuprata e uccisa a sassate a pochi passi dalla fermata di Bovisa. A scoprire il corpo sarà proprio suo padre, che la cercava disperatamente.Continua a leggere

In viaggio per la pace vestita da sposa : Pippa muore Stuprata e uccisa : Nella primavera del 2008, l'artista milanese Pippa Bacca scompare durante la performance artistica itinerante in autostop 'Spose in tour'. Il suo corpo nudo verrà trovato tra i rovi pochi giorni dopo, alla periferia di Istanbul. Il suo viaggio, stroncato da uno stupratore assassino, avrebbe dovuto promuovere la fiducia nel prossimo e la fratellanza tra i popoli.Continua a leggere

Pakistan - bambina di 7 anni Stuprata e uccisa : trovata in un campo con un braccio amputato : Una bambina di sette anni è stata stuprata e uccisa in Pakistan, nella stessa provincia in cui era stato registrato un episodio simile a gennaio. La bimba è stata ritrovata in un campo piena di lividi e con un braccio amputato.Continua a leggere

Bimba di 7 anni Stuprata - mutilata a uccisa in Pakistan. Il caso ricorda quello della piccola Zainab : Quando ancora non si sono ancora spenti ricordo e orrore per le mortali violenze sessuali subite in gennaio dalla piccola Zainab Amin di sei anni, il Pakistan si trova oggi di fronte ad un altro simile episodio riguardante, sempre nella provincia di Punjab, lo stupro e assassinio di un'altra bambina, questa volta di sette anni. Un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato che "i primi rilievi suggeriscono che la bambina è stata ...

La storia dimenticata di Roberta Lanzino - Stuprata - seviziata e uccisa a 19 anni : Il 26 luglio 1988 Roberta Lanzino, 19 anni, si mise in viaggio in sella al suo scooter per andare al mare dai suoi a San Lucido, sulla costa calabrese. Non arrivò mai. A una decina di chilometri da casa fu aggredita stuprata e uccisa.Continua a leggere

Stuprata e uccisa a 9 anni mentre torna a scuola a piedi : la storia della piccola Ebony : Un pomeriggio d'estate, mentre torna a casa a piedi dalla fermata dello scuolabus, la piccola Ebony Simpson sparisce. Il suo corpo verrà ritrovato poche ore dopo in una diga: è stata Stuprata. A Bargo, si apre la caccia all'orco.Continua a leggere