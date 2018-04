Stupore e irritazione nel quartier generale di Luigi Di Maio per le parole di Alessandro

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Se la situazione direzione governo non si fosse già abbastanza incartata ieri, ecco che nel tardo pomeriggio si materializza Alessando Di Battista. A Perugia, al Festival del giornalismo. E tira una bordata pazzesca. "Matteo Salvini sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca". E ancora: "Spero che abbia il coraggio di staccarsi. Ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. SI parla di fideiussioni, di quattrini dati alla Lega...". Ce ne è anche direttamente per il leader azzurro: "È ineleggibile, incandidabile, condannato per frode fiscale, finanziatore di quelli che hanno fatto saltare in aria Falcone e Borsellino".NeldiDisi rimane basiti. L'ex deputato non ha avvisato nessuno della sua uscita. E viene sottolineato proprio il fatto che si tratti delledi un non eletto, come a ...