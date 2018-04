STRISCIA DI GAZA | NUOVO VENERDÌ DI SANGUE AL CONFINE CON ISRAELE Ultime notizie | oltre

Scontri nella STRISCIA di Gaza - tra i manifestanti oltre 700 feriti : Migliaia i palestinesi radunatisi al confine nel terzo venerdì di protesta consecutivo: alcuni hanno incendiato le bandiere israeliane

Scontri STRISCIA di Gaza : nove i morti : 8.50 Sono nove i palestinesi uccisi ieri nei violenti Scontri con l'esercito israeliano al confine tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo confermano fonti mediche, che parlano anche di 1.354 feriti, di cui 33 gravi. Tra i due ultimi morti per le ferite subite, per l'agenzia Wafa, c'è anche il giornalista palestinese Yasser Murtaja, colpito nel sud della Striscia. In ospedale è morto anche uno dei palestinesi che era rimasto ferito negli Scontri di ...

Gaza - riprendono scontri lungo la STRISCIA Soldati israeliani uccidono 2 palestinesi : Sono tornati a protestare lungo la barriera che divide la Striscia di Gaza dal territorio di Israele nella “Grande marcia del ritorno” organizzata da Hamas e si conta già la prima vittima. Secondo l’agenzia Wafa un palestinese – Ussama Khamis Qadih, 38 anni – è stato ucciso dai Soldati israeliani, a est di Khan Yunis, nel sud dell’enclave, dove da una settimana è in atto la protesta di massa contro le autorità ...

Un’altra giornata di proteste nella STRISCIA di Gaza : Sono in corso manifestazioni negli stessi posti di venerdì scorso, al confine con Israele: per ora non ci sono scontri The post Un’altra giornata di proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d'inchiesta. Nella STRISCIA in migliaia preparano nuove proteste : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Sono riprese le proteste nella STRISCIA di Gaza : E si Sono svolti i funerali dei 17 palestinesi uccisi venerdì dall'esercito israeliano, il cui comportamento è stato lodato da Netanyahu The post Sono riprese le proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.