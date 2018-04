Strage dei migranti del 3 ottobre 2013 | la memoria in un parco a Bologna

Siria : la strana Strage dei civili di Douma Video : Diversi analisti geopolitici, da qualche giorno, ventilavano l’ipotesi di un attacco chimico imminente, inscenato dai “terroristi moderati” del Ghouta, atto a far ricadere la colpa sul governo Siriano. In tal senso, è necessario riflettere sul fatto che i miliziani jihadisti del Jaysh al Islam Esercito dell’Islam stanno perdendo la guerra, e dovendo arrendersi alla preponderanza dell’Esercito Siriano hanno bisogno di creare confusione, un fumus ...

Venezuela - finisce in Strage la rivolta dei detenuti : Sono almeno 68 le persone che hanno perso la vita in un incendio divampato durante un tentativo di rivolta dei detenuti in Venezuela . L'episodo si è verificato in un centro di detenzione del quartier ...

Rassegna 29.3. Rivolta dei detenuti in prigione - è Strage : almeno 68 morti : L'accusa di pressanti vincoli di natura personale ai quali sarebbero state sottoposte alcune ragazze con borsa di studio alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'. Ansa Interni. Roberta Ragusa: a ...

Siria - bombe sul nascondiglio dei bambini : è Strage a Idlib : Sarebbe di almeno 20 civili morti, compresi 16 bambini, il bilancio di raid aerei effettuati sul villaggio di Kfar Battikh, nella provincia Siriana di Idlib. Lo denunciano gli attivisti...

[La sentenza] Strage di Nassiriya - il giudice ordina il sequestro conservativo dei beni dell'ex generale : Una sezione del tribunale civile di Roma ha autorizzato S.R., uno dei militari superstiti dei fatti di Nassiriya a procedere a un sequestro conservativo nei confronti dei beni di Bruno Stano, il ...

ALDO MORO - VIA FANI : 40 ANNI FA LA Strage/ Scorta trucidata : "martirio dei cinque uomini non resti vano" : ALDO MORO, 40 ANNI fa la STRAGE di Via FANI: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque uomini della Scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Quaranta anni fa il rapimento Moro e la Strage dei 5 uomini della scorta. Chi erano gli agenti uccisi /Foto : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...

“La decisione della mamma”. Strage di Latina : le parole del parroco del paese. Dopo lo strazio dei funerali di Alessia e Martina parla don Livio : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell’uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di ...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

“Cosa abbiamo trovato a casa”. Strage familiare a Latina - la scoperta choc dei carabinieri. Luca Capasso ha deciso di lasciarle in bella vista dopo aver ucciso le figlie : La Strage di famiglia a Latina ha scioccato l’opinione pubblica italiana. A seguito di una lite con la moglie, che aveva chiesto il divorzio, il carabiniere Luigi Capasso mercoledì 27 febbraio ha ucciso le figlie e sparato alla moglie ferendola gravemente. Secondo gli inquirenti il gesto del militare non è stato dato da uno scatto d’ora. Capasso aveva organizzato tutto e quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Cisterna di ...

Turchia-Siria - resa dei conti. E ora Assad fa Strage di civili : Il presidente turco Erdogan lo aveva minacciosamente promesso, e ieri lo ha mantenuto. Mentre le truppe inviate da Damasco cominciavano ad affluire ad Afrin, la provincia siriana al confine con la ...

Siria - la Strage dei bambini : 57 morti nel massacro di Ghuta : In seguito all'escalation di violenze e bombardamenti che hanno colpito l'area del Ghuta orientale, più di 350.000 civili sono rimasti intrappolati nelle ultime 48 ore all'interno...