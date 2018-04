agvilvelino

: “StilOut”, debutto nel mondo dell'impresa per Grassi jr: «Nasce la nuova startup campana del fashion e-commerce» - Orticalab : “StilOut”, debutto nel mondo dell'impresa per Grassi jr: «Nasce la nuova startup campana del fashion e-commerce» - ItaliaStartUp_ : “StilOut”, debutto nel mondo dell'impresa per Grassi jr: nasce la ... -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Si chiama "", neologismo nato dalla fusionee parole Stile e Outfit, ed è una startup made in Naples che si propone di rivoluzionare ildel fashion e-commerce. A lanciare la nuovaun portale online che permette al pubblico femminile di scegliere e selezionare un total look per ogni occasione , dal colloquio …